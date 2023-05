La reacción del perro vigilante de la MET Gala ante la gata gigante de Jared Leto

Hay días en los que es mejor estar en segundo plano. Es lo que intuía el perro guardián en el 'photocall' de la MET Gala cuando se despachaba a sus anchas el gato gigante que vestía Jared Leto. En realidad era un homenaje a Karl Lagerfeld, figura central de la fiesta benéfica de Anne Wintour, representando a la gata Choupette, minino que ostenta la herencia principal del diseñador alemán.

Al aparecer la gata gigante todos los fotógrafos se dirigieron al imprevisto invitado gatuno. Un espectacular ejemplar de dos metros de altura con el que todos los invitados querían hacerse un selfie. Pero además el perro encargado de detectar explosivos en el recinto no salía de su asombro. El cánido se escondió entre los humanos como protección ante el gigantesco animal.

The best part of the Met Gala was this dog's reaction 😂 pic.twitter.com/moOCFheA2h

Una reacción de lo más lógica por parte del can, totalmente azorado ante la monumental presencia de peluche.

Las redes sociales no dejan de hacer comentarios sobre el perro y su reacción.

En Twitter el Metropolitan Museum ya había presumido de su perro vigilante.

✨ Sneak peek with a VIP (Very Important Puppy) ✨The #MetGala is almost upon us! And our K9 Tacoma is hard at work. pic.twitter.com/1LFiBpgrhM