Estas lentillas futuristas nos permitirán consultar información en tiempo real

El CES de las Vegas es un evento marcado habitualmente por los grandes lanzamientos de las compañías tecnológicas. No obstante, algunos productos salen a destacar por sus intenciones revolucionarias. Este ha sido el caso de unas lentillas futuristas que permiten conectarnos y mostrarnos datos en tiempo real.

Esta idea ha sido desarrollada por la empresa californiana InWith Corporation. y, según comentan los directivos de la compañía, estas lentillas se conectarán con nuestro smartphone y otros dispositivos para darnos la información que queramos, al igual que vemos en series famosas como Black Mirror.

En concreto, se refirieron especialmente a información relativa a nuestra posición geográfica, el tiempo que hará en nuestra ciudad, o las rutas por las que debemos circular por carretera.

Por otra parte, el CEO de la empresa explica que también serán capaces de ayudar a las personas que padezcan presbicia, o que tienen dificultades para poder visualizar objetos cercanos. Lo harán ajustándose a diferentes situaciones en tiempo real, quitando la necesidad de lentes multifocales o de lectura.

Inwith corporation no es la única compañía que ha apostado por estas lentillas inteligentes. La compañía Mojo Vision, no solo ha creado unas lentillas para mejorar la visión de ciertas personas. Al mismo tiempo, sus lentillas serán capaces de ofrecer información relevante en ciertos deportes y ayudar así a los deportistas.

Being out on your own doesn’t mean being out of touch. One day Mojo Lens will give you guidance on the slopes—and help you connect with friends before your run. #duringdata Learn about Mojo Lens here: https://t.co/zI6DNNe1PO pic.twitter.com/xs8aDG86mG