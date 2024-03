La Audiencia confirma que el ex líder de Vox Francisco Serrano se sentará en el banquillo de los acusados

El ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano se sentará finalmente en el banquillo de los acusados para responder de un presunto fraude de subvenciones, en relación con la ayuda de 2,5 millones que recibió del Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de pellets en Niebla. La Audiencia de Sevilla ha rechazado el recurso de apelación que la defensa de Serrano presentó contra el auto de procesamiento contra el ex líder de Vox y sus ex socios Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros.

El auto dictado por la Sección Séptima de la Audiencia concluye que los indicios de criminalidad, "sin perjuicio de las pruebas que puedan practicarse en el juicio", revelan que cuando Serrano dimitió de su cargo el 4 de octubre de 2017 en la sociedad Proyectos e Inversiones Serralba, que gestionaba el proyecto de la fábrica, "ya en esa fecha se había dispuesto del dinero procedente del préstamo y se había destinado a fines distintos a la construcción de la fábrica, por lo que el presunto delito ya estaría presuntamente consumado".

En este sentido, los jueces señalan que la trazabilidad de los fondos del préstamo (2.489.000 euros) revela que, una vez ingresado el 29/12/2016 en la cuenta de la socidad Biowood Niebla, ya el 08/02/2017 se ordena el traspaso de 1.400.000 euros a otra cuenta de la mercantil, desde donde se dispone, "en concepto de fondo de inversión y con destino desconocido, de 1.300.000 euros".

Asimismo, de la referida cuenta el 16/03/2017 se sacó la última suma ascendente a 651.000 euros, que se ingresó en la cuenta de Biowood Niebla para "idéntico concepto de fondos de inversión". El 16/06/2017, parte de estas sumas -prosigue el auto- se ingresaron en la cuenta de Proyectos e Inversiones Serralba, "de la que, insistimos, era socio único el recurrente", concretamente 1.000.000 de euros, cantidad que vuelve aextraerse el 19/06/2017 para ingresarse en la cuenta de Pellex Energía. Esta última entidad presentó una solicitud de subvención ante la Junta de Extremadura, concedida provisionalmente, por importe de dosmillones de euros, para actividades relacionadas con la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de biomasa.

Todo ello, concluyen los jueces, llevan a confirmar los indicios de la disposición de la subvención para fines distintos. "Observamos, pues, que la mayor parte del dinero procedente del préstamo se habría destinado indiciariamente para fondos de inversión, para el proyecto de otra entidad en la nada despreciable suma de un millón de euros, y para otras finalidades desconocidas".

Serrano alegó que fue engañado por sus ex socios

El tribunal rechaza el alegato de la defensa de Serrano respecto a que fue víctima de las "estrategias delictivas" de sus ex socios, que le hicieron creer que "iban a aportar la maquinaria necesaria para desarrollar el proyecto subvencionado para la fábrica de pellets, objeto social de la entidad Biowood Niebla, constituida el 30/03/2016, cuando esto nunca fue cierto".

Serrano relató que tenía una "confianza ciega" en Francisco Javier López, y las aportaciones para la constitución de la sociedad se justificaron con facturas proforma y en los presupuestos soportes de las facturas, donde se indicaba que la maquinaria tardaría en fabricarse entre seis y nueve mesesdesde su encargo.

Sin embargo, los jueces rechazan estas "alegaciones exculpatorias de fondo que deberá examinar el órgano de enjuiciamiento a la luz de las pruebas de se practiquen durant el plenario", pero en principio la Audiencia advierte que estos argumentos "se compadecen mal con la formación del apelante como jurista y con la circunstancia de compartir sede social las mercantiles involucradas".

Recuerdan que en este momento sólo corresponde valorar "si concurren suficientes indicios racionalesde criminalidad que justifiquen la decisión adoptada", y así coincide con el instructor en que las diligencias de investigación practicadas han permitido constatar "datos objetivos".

Hasta 8 años de cárcel

La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Sevilla presentó en junio de 2023 su escrito de conclusiones provisionales, en el que atribuye un delito de estafa y subsidiariamente dos delitos de fraude de subvenciones a los tres acusados en esta causa. De esta forma, la reprensentante del Ministerio Público reclama una condena de seis años de prisión y una multa de 5.400 euros para los tres acusados por un delito de estafa, como petición principal, si bien de manera subsidiaria considera que si los hechos fueran finalmente considerados como fraude de subvenciones, en este caso considera que los tres acusados serían responsables de dos delitos, por los que reclama una condena de cuatro años de prisión y multa de 7.467.000 euros por cada delito.

En cualquier caso, la Fiscalía solicita que los tres acusados indemnicen de manera conjunta y solidaria al Ministerio de Industria con los 2.489.000 euros del importe de la ayuda concedida.

En el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, al que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía recoge que los hechos se remontan al año 2016 cuando Francisco Serrano y sus dos socios, "con ánimo de enriquecimiento injusto, se concertaron con la intención de obtener fraudulentamente ayudas públicas, para lo cual decidieron participar en el programa de ayudas para Actuaciones de Reindustrialización (Reindus) convocado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el cual establece que para nuevas empresas, recién constituidas, el importe máximo de la ayuda concedida no puede superar el triple del capital social".

Así, los acusados constituyeron el 30 de marzo de 2016 la sociedad Biowood Niebla, en cuya escritura pública de constitución hicieron constar "aportaciones no dinerarias inexistente", en concreto una serie de máuinas como un secadero rotativo con caldera de biomasa y tres granuladoras para la futura fábrica de pellets en la localidad onubense de Niebla.

Las máquinas "no existían", fue un "artificio" para lograr la ayuda

Sin embargo, las máquinas que afirmaban poseer "no existían en realidad puesto que no habían llegado a ser fabricadas, entregadas ni adquiridas en forma por ninguno de ellos, así pues la aportación de las mismas al capital social fue fraudulenta, y se empleó como artificio para simular una solvencia inexistente, incrementando de forma ficticia el capital social y simulando la titularidad de unos fondos propios que eran indispensables para obtener a su favor el préstamo público del programa Reindus", ya que, según la Fiscalía, los tres acusados eran "perfectos conocedores" de que la orden reguladora del programa Reindus establecía que las ayudas no podían superar en tres veces los fondos propios del solicitante.