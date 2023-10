La Audiencia informa sobre los indultos solicitados por los nueve ex altos cargos condenados por los ERE

El Ministerio de Justicia tramita ya los expedientes de indultos de los nueve ex altos cargos de la Junta de Andalucía que fueron condenados a penas de prisión por el delito de malversación en el caso de los ERE, entre los que se encuentran el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, que fue condenado a seis meses de cárcel.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que en su día dictó la sentencia de la denominada "pieza política" de los ERE ha recibido una comunicación del Ministerio de Justicia, a la que se acompaña de la solicitud de gracia de indulto planteada por los nueve ex altos cargos condenados a penas de cárcel, y en la que se pide del tribunal el preceptivo informe.

Tras recibir dicha comunicación del departamento que dirige Pilar LLop, la Audiencia de Sevilla ha dictado una providencia en la que acuerda formar una pieza correspondiente al expediente de indulto de cada uno de los ex altos cargos condenados, en la que se recogerá la hoja "histórico-penal del penado" y a la que se incorporará la sentencia dictada y la "liquidación de la condena" practicada en la misma, "o informe de conducta en su caso".

El tribunal acuerda asimismo "oír en manifestación al perjudicado si lo hubiere, sobre su acuerdo o desacuerdo con la concesión del indulto al penado" y, en última instancia, acuerda que una vez que se reciba esta información, se trasladará el expediente de indulto a la Fiscalía Anticorrupción para que emita el "preceptivo informe".

Además de Griñán, solicitaron el indulto los otros ocho ex altos cargos que fueron condenados a penas de cárcel. Se trata de los ex consejeros Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, los ex viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román, el ex director de Trabajo Juan Márquez y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Todos ellos están actualmente cumpliendo la condena en distintas cárceles andaluzas -salvo José Antonio Griñán y el ex director de Trabajo Juan Márquez, a quien también se suspendió el ingreso en prisión- pidieron el indulto por razones de "proporcionalidad, humanidad, justicia material y equidad".

La petición de indulto a Griñán fue presentada el 1 de septiembre de 2022 y sumó más de 4.000 firmas de apoyo. Representantes del mundo de la política (de diferentes partidos), la empresa, los sindicatos, la cultura, la universidad o el deporte se han unido a la solicitud formulada por la familia del condenado para un indulto parcial que evitase el ingreso en la cárcel del socialista, aunque finalmente la Audiencia de Sevilla decidió suspender su ingreso en prisión durante cinco años debido al cáncer que padece.

El impulso del expediente de indulto se ha producido después de que el Pleno del Tribunal Constitucional acordase recientemente por unanimidad denegar la suspensión de la pena de prisión a los condenados en la "pieza política" del caso de los ERE de siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

El Tribunal de Garantías informó entonces del rechazado de la petición planteada por los ex consejeros Antonio Fernández García, Francisco Vallejo Serrano, Carmen Martínez Aguayo y José Antonio Viera Chacón, así como los del ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román, el ex director de Trabajo Juan Márquez Contreras, y el ex director de la agencia Idea Miguel Angel Serrano Aguilar, todos ellos cumpliendo la condena desde principios de año con la excepción de Juan Márquez.