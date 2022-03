Comienza el juicio del caso de enchufismo que motivó la moción de censura en Benacazón

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tiene previsto juzgar el próximo 15 de marzo a la ex alcaldesa de Benacazón, Juana María Carmona González, por un presunto delito de prevaricación al contratar a un antiguo concejal socialista en la Mancomunidad de Residuos del Guadalquivir cuando ésta estaba presidida por Julio Álvarez González, que también está acusado.

El procedimiento judicial fue una de las principales razones por las que la ex alcadesa del municipio aljarafeño se enfrentó a una moción de censura que tuvo como resultado su salida del consistorio en julio pasado. La Fiscalía solicita para ambos acusados una pena de 12 años de inhabilitación.

Según el escrito de la Fiscalía, en junio de 2009, el entonces presidente de la Mancomunidad de Residuos del Aljarafe, Julio Álvarez González, contrató a Daniel P. S. a propuesta de la entonces alcaldesa de Benacazón "sin seguir el procedimiento administrativo legalmente establecido, al no constar convocatoria previa para cubrir este puesto". El Ministerio Público explica que no se respetó el órden de méritos de las listas de la Bolsa de Empleo Temporal de la Mancomunidad, puesto que el ex concejal ocupaba el puesto 21 a fecha de la contratación.

La Fiscalía considera que ambos acusados cometieron un delito de prevaricación administrativa, siendo autor el entonces presidente de la Mancomunidad de Residuos del Guadalquivir, Julio Álvarez González y autora inductora la ex alcaldesa de Benacazón, Juana María Carmona González.