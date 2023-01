Emotivo recuerdo a Marta del Castillo en los juzgados de Sevilla

Un emotivo recuerdo en los juzgados de Sevilla para conmemorar el 14 aniversario del asesinato de Marta del Castillo. El abuelo de Marta, José Antonio Casanueva, y varias decenas de amigos y vecinos de la familia se han concentrado este martes frente a la Audiencia y los juzgados de Sevilla, donde han realizado una ofrenda floral, se ha guardado un minuto de silencio por todas las víctimas y se ha colocado en una palmera una fotografía de Marta donde exigen "Justicia" para Marta del Castillo y la "repetición del juicio para la niña de Sevilla".

El acto ha sido seguido por un numeroso grupo de periodistas, ante los que el abuelo de la joven ha mostrado su confianza en que "en un momento dado pueda aparecer" el cuerpo de su nieta. La reflexión que, 14 años después del crimen, hace el abuelo de Marta es que "lo que ha fallado es la Justicia" en la investigación de la desaparición y asesinato de Marta.

Así, José Antonio Casanueva ha explicado que "la Policía ha hecho su labor, los ha detenido" y después que "la Justicia no sepa sacarle dónde está el cuerpo de Marta" es lo que lamenta la familia, aunque el abuelo ha insistido en que "la esperanza nunca la pierde" en que pueda aparecer. "Hay veces que me vengo a bajo pero luego recapacito y creo que Marta me da fuerzas para seguir", ha dicho el abuelo, que tiene 86 años y se ha mostrado esperanzado también en que "la Justicia haga Justicia".

Preguntado por quién sabe a estas alturas dónde está el cuerpo, José Antonio Casanueva ha afirmado que "los cinco implicados saben dónde está, es imposible que no lo sepan", y ha vuelto a insistir en que hay "una mano negra" que ha impedido que aparezca. Ha precisado que aunque la Policía "tuvo sus fallos al principio, luego los detuvo" y ha agregado que a su juicio "no se ha hecho todo como se tenía que hacer por parte de la Justicia".

El abuelo ha reiterado que la familia seguirá luchando hasta el final, "por fuerzas y recursos no va a quedar", ha aseverado, al tiempo que ha señalado respecto a la garantía de la Fiscalía de que se seguirá buscando el cuerpo hasta que aparezca que espera que esto "no sean sólo palabras, que sean hechos".

Los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, no han asistido a este acto en los juzgados, algo que el abuelo ha explicado en que este día siempre prefieren quedarse en casa.

De otro lado, sí que han asistido los candidatos del PP y Vox a las próximas elecciones municipales, José Luis Sanz y Cristina Peláez, quienes han querido mostrar de esta forma el apoyo de sus formaciones políticas a la familia.