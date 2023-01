El abuelo de Marta del Castillo: "Moriré buscando a mi nieta, pese a la mano negra que impide encontrarla"

"Tengo 86 años, mi carné ya no tiene fecha de renovación. Me queda poco de vida, pero aún tengo fuerzas y coraje. Moriré buscando a mi nieta". Así se expresó este viernes el abuelo de Marta del Castillo, José Antonio Casanueva, en una rueda de prensa ofrecida en los jardines que llevan el nombre de la joven asesinada el 24 de enero de 2009. El abuelo dio las gracias a la ciudadanía y a las distintas entidades que le han apoyado durante estos 14 años y cedió a la palabra a su amigo José Luis Reina, que leyó un comunicado en su nombre.

A lo largo de todo el texto, Casanueva se mostró muy duro con los jueces y fiscales que han trabajado en la desaparición y muerte de Marta del Castillo. Ya había deslizado en varias ocasiones su creencia en la existencia de "una mano negra" que impide encontrar el cadáver, pero en esta ocasión fue más claro que nunca. "No quiero irme sin decir todo lo que pienso", dijo.

"Cinco malnacidos nos destrozaron la vida, mataron a mi nieta, en la flor de la vida, y desde entonces mi familia ya no es la misma. Para mí, entre los cinco la asesinaron, unos por acción y otros por colaboración. Los jueces nos están matando en vida. Mi esposa se fue hace cinco años con la pena de no poder llevarle un ramo de flores a su Marta. Y con esta frase en la boca: 'señor juez, haga Justicia y haga que digan dónde está el cuerpo de mi nieta", asegura el texto del abuelo.

Casanueva sostiene que se ha preguntado "una y mil veces cómo es posible que la Justicia no actúe, aún reconociendo que la asesinaron, limpiaron el lugar de los hechos, sacaron el cadáver y lo ocultaron". "Por qué", insistió el abuelo, que aseguró que la única mujer que fue juzgada y absuelta, María García Mendaro, tiene un familiar que es juez en la Audiencia de Sevilla.

Fue en este momento cuando el público que acompañaba al abuelo en su rueda de prensa rompió a aplaudir durante unos instantes. "¿Por qué cada vez que esta mujer, María García Mendaro, sale a relucir, hay una mano negra que lo impide?", añadió.

Casanueva denunció el "oscurantismo o dejación de funciones" del juez de Instrucción 4 en relación con la posibilidad de investigar los teléfonos móviles de los implicados con nuevas técnicas para tratar de hallar pistas sobre el paradero del cadáver de la adolescente. El abuelo dijo "sentir una gran alegría" y admitió que pensó que "se podría poner fin a esta pesadilla", que se desvaneció cuando supo que sólo se podría investigar "el de Carcaño y el de mi nieta, que nunca apareció, o eso nos dijeron".

El abuelo lamentó también la existencia de dos sentencias distintas que dan versiones contradictorias del crimen. En la sentencia del juez de Menores que condenó al Cuco se "tuvo en cuenta a los testigos y se establecía que sacaron el cuerpo de mi nieta (del piso de León XIII donde se cometió el homicidio) entre la una y la una y media de la madrugada". Sin embargo, en la sentencia del juicio contra los mayores de edad "se adelanta ese horario a entre las diez y las diez y media de la noche".

"¿Será porque María García Mendaro declaró que entró en la casa a las doce y cinco de la noche y así, adelantando la hora, se la exculpaba? ¿Por qué se cambió la hora y a quién beneficiaba eso? ¿Es posible cambiar horarios y no tener en cuenta a los testigos? ¿A quién se intentaba encubrir? ¿Por qué hubo cinco detenidos y esta mujer fue la única que no pisó la cárcel? ¿No es todo esto para desconfiar y pensar que aquí hay una mano negra? ¿Qué pasa, señor juez? ¿Ha habido alguna intervención de sus superiores? Lo ocurrido en el caso de mi nieta durante estos catorce años no tiene nombre", se preguntó el abuelo.

También se refirió al abuelo de la víctima al último juicio contra el Cuco y su madre por falso testimonio. "Reconocieron que mintieron, pero se negaron a contestar más preguntas, con lo cual aquí se acabó la posibilidad de un careo con Miguel Carcaño para averiguar dónde está el cuerpo, ¿por qué se consiente que se rían de esta forma de la Justicia?", insistió Casanueva. El abuelo también se mostró muy crítico con la Fiscalía, "que sólo ha puesto trabas", aunque se mostró satisfecho con la decisión de ésta de continuar la búsqueda. "Tenemos la desconfianza lógica, que no sean palabras, sino hechos. Yo ya no creo en la Justicia".

"Tengo 86 años, me queda poco camino. Por eso le digo señor juez, no maltrate más a mi familia. Tengo una hija, un yerno y unas nietas que están muriendo en vida. ¿No tienen ustedes hijos? ¿No tienen ustedes nietos? Sabrán entonces lo que duele. Ustedes son repartidores de Justicia, pero no me van a impedir que muera buscando a mi nieta. La Justicia no es injusta, los injustos son ustedes, los que la aplican", apuntó el comunicado, que concluye pidiendo al "Supremo del cielo" que ilumine a jueces, fiscales y policías para que pueda encontrarse el cuerpo de Marta.

El abuelo aseguró que cree la versión de Carcaño que dice que su hermano mató a Marta golpeándola con una pistola porque ésta se interpuso en una discusión. Y lamentó la actitud de la madre del Cuco, cuyo testimonio podría haber servido para resolver el caso y que sin embargo optó por mentir. "Seguimos pidiendo que lo cuente, solo queremos cerrar este capítulo, saber dónde está el cuerpo de Marta y ya cerraríamos todo". Para Casanueva, "el mayor palo" que le ha dado la Justicia es rechazar que se investiguen los teléfonos de los demás implicados, además del de Carcaño.

La desaparición de la joven de 17 años cumple 14 años el próximo 24 de enero. Ese día, el abuelo ha convocado un acto de recuero a su nieta en la esquina de la calle San Fernando y los Jardines de Murillo. Desde ahí, se trasladará después a los juzgados. El abuelo animó a todos los ciudadanos que quieran acompañarle a que acudan a este acto, que tendrá lugar a las once y media de la mañana.