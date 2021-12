La Fiscalía avala el pasaporte Covid en Andalucía para las residencias y hospitales

El fiscal incide en que las medidas solicitadas deben reputarse, como ha señalado la Fiscalía Delegada de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, "adecuadas en cuanto aptas, útiles y eficaces desde el plazo objetivo y subjetivo y tanto en su dimensión cualitativa como cuantitativa para alcanzar el interés legítimo de la protección de la salud. Para establecer este juicio de ponderación inicial, podríamos tener en cuenta, las pautas o condiciones que establece la propia Orden de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía", que en primer lugar establecieron una "restricción muy limitada" al referirse a sólo a personas mayores de 12 años y a espacios que deben ser considerados como "escenarios de mayor riesgo o de transmisión".

Y todo ello teniendo en cuenta asimismo que las consecuencias negativas no sólo se proyectan sobre pacientes o residentes, sino que "afectan a un colectivo tan esencial y sensible como el personal sanitario", dice el fiscal, que recuerda la tiple modalidad de acceso que establece la norma que, "al considerarse asequible, no vulneraría el derecho a la igualdad ni produce discriminación entre quienes están vacunados y quienes no lo están". Y en su apartado tercero señala la orden que "no será aplicable para el acceso de las personas acompañantes de pacientes en el ámbito de las consultas hospitalarias o el servicio de urgencias".

Además, esta restricción de acceso se vincula, por último, no sólo con la propagación de la enfermedad: "Es obvio que la medida resulta igualmente decisiva para establecer con garantías la presión hospitalaria sufrida y la capacidad asistencial del sistema sanitario andaluz".

Por todo ello, la Fiscalía Superior de Andalucía concluye que la medida restrictiva resulta, "desde cualquier punto de vista y teniendo en cuenta sus condiciones normativas de aplicación, totalmente apta y eficaz para la finalidad perseguida en defensa de la salud pública y el interés social".

La medida, continúa, "debe reputarse necesaria en cuanto imprescindible, al no ser posible la implantación de otras alternativas o sustitutivas menos gravosas para los derechos individuales que produzcan el mismo nivel de eficacia, con una menor afección o lesividad".

Por último, recuerda que el Tribunal Supremo considera que en situaciones de pandemia no puede esgrimirse el derecho a la intimidad frente el derecho a la vida o a la protección de la salud pública, ya que "la información personal sobre vacunación es una pieza básica y fundamental para impedir la propagación de la infección. La pandemia, el carácter masivo del proceso de vacunación que ha tenido lugar en España o la idea de solidaridad entre los ciudadanos, en este caso, devalúa la preeminencia de la intimidad".