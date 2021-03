La Fiscalía se opone a que se impute a la mujer y a la hija de Serrano por alzamiento de bienes

La Fiscalía de Sevilla se opone a que se impute a la mujer y a la hija del ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano, por presunto alzamiento de bienes en relación con la causa en la que se le investiga por un presunto fraude de subvenciones, tras haber recibido una ayuda de 2,5 millones de euros del Ministerio de Industria para construir una fábrica de pellets en Niebla.

El Ministerio Público ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla en el que se opone a la imputación de los familiares, que fue solicitada por las acusaciones populares que ejercen el secretario general de Facua Rubén Sánchez y Podemos, al estimar que la citación de la mujer y de la hija es "prematura", dado que por el momento ni se ha practicado la declaración judicial del ex líder de Vox -que declarará en mayo-, por lo que aún no se ha determinado el grado de participación y conocimiento que Francisco Serrano tiene de los hechos, según han explicado a este periódico fuentes del caso. De hecho, Serrano asegura que fue víctima de un engaño de sus ex socios, a los que ha denunciado.

La Fiscalía considera además que el delito de alzamiento no tiene por qué estar en conexión con el fraude de subvenciones que se investiga en este juzgado, dado que los familiares serían cooperadores necesarios del delito -en el supuesto que se acreditase el alzamiento por parte de Serrano- y este otro delito podría incluso ser investigado en otra causa distinta.

Por todo ello, el Ministerio Público concluye que "a priori" y sin perjuicio del avance de las pesquisas judiciales, los indicios "no son suficientes" para citar como investigadas a la mujer y a la hija de Francisco Serrano, sobre todo teniendo en cuenta que la disolución de la sociedad de gananciales se produjo en marzo de 2017 y la subvención de 2,5 millones que se concedió del programa para Actuaciones de Reindustrialización (Reindus) del Ministerio de Industría, Energía y Turismo estaba aún dentro del plazo de 18 meses para ejecutar el proyecto.

La liquidación de la sociedad de gananciales del matrimonio, prosigue el Ministerio Público, no supuso además la despatrimonialización de Serrano, que se quedó con el usufructo de los bienes, y además la transmisión del vehículo Mercedes se hizo a una sociedad en la que figuraba la hija.

El fraude de subvenciones, "acreditado"

En cualquier caso, la Fiscalía sostiene en su escrito que el delito de fraude de subvenciones que se investiga en este proceso está "acreditado", porque la maquinaria necesaria para el proyecto no estaba disponible cuando se solicitó la subvención, al tiempo que se realizó una ampliación de capital de forma "ficticia", elementos que ya ha ido apuntado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en los diferentes informes que ha remitido al juzgado.

De las misma forma, el Ministerio Público recuerda que el proyecto de construcción de la fábrica de pellets en Niebla finalmente no se ha ejecutado y que se ha corroborado que el importe de la subvención no se ha destinado a la finalidad para la que fue concedido, elementos que integran el delito de fraude de subvenciones.

Si la Fiscalía entiende que el delito está acreditado, la investigación debe ahora determinar el grado de participación de los tres investigados, el ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano y sus ex socios Enrique Pelegrín Díaz y Francisco Javier López Ballesteros.

Documentos falsos

El atestado policial elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional concluye que Bio Wood Niebla obtuvo la subvención de 2,4 millones de fondos públicos mediante “documentos falsos”.

Los investigadores recogen el testimonio del responsable de la empresa a la que supuestamente se habían adquirido las máquinas y señala que “la maquinaria no existe”, tan sólo se le solicitaron las facturas proforma –por un secadero rotativo y tres pelletizadoras por importe total de 1,2 millones– que se emplearon para tasar las mismas.

Así, el atestado concluye que el hecho de que Bio Wood Niebla lograra 2.489.000 euros de fondos públicos se basó en su “capital social”, justificándolo ante la Administración mediante dos documentos, el informe de tasación y la propia escritura de constitución de la sociedad”.

En esta escritura el notario exponía que se adjuntaba la “copia de la factura de la maquinaria y que los comparecientes manifestaban que la misma había sido adquirida por justo y legítimo título, que no se adeudaba nada por su adquisición y que sobre la misma no pesaba gravamen ni reserva de dominio alguna”.

La Policía insiste en que las facturas que demostrarían la existencia de la maquinaria aportada al capital social de Bio Wood Niebla “no existen”, son sólo unas facturas proforma, advierte.