El abogado Francisco Ballester, premio Best Lawyer of the Year

El abogado Francisco Ballester Almadana, experto en Derecho Mercantil y fundador con Manuel Olivencia del bufete Olivencia-Ballester, ha sido reconocido con el galardón Best Lawyer of the Year (mejor abogado del año) por el directorio norteamericano del mismo nombre.

Nacido en Sanlúcar de Barrameda y licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, Ballester es en la actualidad socio de honor de Cuatrecasas y desarrolla su trabajo en la sede de Sevilla.

Best Lawyer of the Year elige a sus nominados mediante sondeos entre sus propios colegas de profesión de las mismas zonas geográficas y áreas de especialización. Desde 2008 existe la edición para España y en 2014 ya reconoció a Ballester como experto en Derecho de Sociedades.

Francisco Ballester recibió el Primer Premio Extraordinario de Licenciatura en el Curso Académico 1965/1966 de la Facultad de Derecho Sevillana. Está especializado en Derecho Mercantil y en empresas familiares.

En 1960 fundó junto a Manuel Olivencia el despacho profesional que llevaba sus apellidos, luego integrado en Cuatrecasas. En este último bufete fue socio director para Andalucía (2006-2009) y desde 2009 adjunto a la Dirección General.

En el aspecto empresarial, ha sido asesor jurídico y miembro de órganos de administración de diferentes sociedades andaluzas en los sectores agrícolas, de alimentación, bebidas, inmobiliario y seguros. También ha participado en la creación de varias fundaciones, asesorando a sus respectivos Patronatos.

En su trayectoria académica, ha sido profesor ayudante y encargado de curso de la Cátedra de Derecho Mercantil en las Facultades de Ciencias Económicas y de Derecho de Sevilla.

Ha dictado conferencias y participado en cursos, ponencias y mesas redondas en el área del Derecho Mercantil y, específicamente, en el del Derecho de Sociedades.

Igualmente ha sido director y profesor del Máster de Asesoría Jurídica de Empresas del Instituto de Estudios Jurídicos y Empresariales Cajasol durante más de 25 años y miembro del Patronato de la Fundación San Telmo y de su Comisión Ejecutiva.