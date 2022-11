Griñán responde que "no es un político corrupto" y pide rechazar la petición de la Fiscalía sobre su ingreso en prisión

El ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha pedido a la Audiencia de Sevilla que desestime la petición de la Fiscalía Anticorrupción sobre su ingreso en prisión, en un escrito en el que asegura que el ordenamiento jurídico no previene la ejecución de una sentencia firme "de manera automática e inmediata".

En el escrito presentado en la Sección Primera, una vez conocido el escrito del Ministerio Público solicitando el ingreso en prisión ya del ex presidente y de los otro ocho ex altos cargos, el abogado José María Calero, que representa a Griñán, comienza asegurado que la regla general de la ejecutividad de las sentencias firmes es una "obviedad indiscutida", pero matiza que el ordenamiento jurídico previene "supuestos excepcionales" que hacen que la ejecución de la sentencia firme "no deba ser ni inmediata ni automática, como parece proponer el Ministerio Público".