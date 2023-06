Javier Criado: de psiquiatra de la 'jet set' sevillana a condenado por humillar a una paciente

Durante décadas fue conocido como el psiquiatra de la 'jet set' sevillana. Por su consulta de la Plaza de la Alfalfa de Sevilla pasaban toda clase de rostros conocidos. Javier Criado era un psiquiatra de prestigio y muy conocido en Sevilla, donde además era hermano mayor de Pasión. Ahora, la Audiencia de Sevilla ha ratificado su condena de un año de prisión, en una sentencia que la defensa del psiquiatra, que ejerce el abogado Enrique del Río, ha anunciado que no recurrirá al Tribunal Supremo.

La abogada Inmaculada Torres, que ha ejercido la acusación particular contra el psiquiatra, recuerda que "toda Sevilla sabía que Javier Criado era un presunto agresor/abusador sexual, y al final ha caído, aunque sea por un delito contra la integridad moral”. Tras la sentencia, la abogada manifestó que “la única verdad que venimos manteniendo desde hace años, porque, más allá de que se juzgara un solo caso (el más leve, por suerte para la víctima), otras pacientes tuvieron la oportunidad de contar a una juez la verdad de lo que pasaba en el interior de la consulta, y han contribuido a la condena, al quedar acreditada la verdad material que, en este caso, se corresponde con la verdad judicial, siendo la sentencia un reconocimiento para todas las víctimas”.

El caso se destapó en el año 2015 y lo hizo precisamente una famosa. Matilde Solís, hija de los marqueses de la Motilla y ex mujer de Carlos Fitz-James Stuart, duque de Alba, publicó una carta en Facebook en la que acusaba a Criado de haber "abusado" de ella cuando era "maleable, vulnerable. Con los límites de la moral borrosos y otros problemas que él ignoró". Dos semanas después de que el juzgado comenzara la investigación judicial y lo citara a declarar, la ex duquesa de Huéscar escribió en Facebook: "En la carta no especifiqué a qué tipo de abusos me sometió Javier Criado. Sufrí abusos sexuales. Aparte de todo lo demás. Las mujeres que han dado su testimonio, me han dado mucha fuerza. Que se avergüence el psiquiatra. Yo no lo haré más".

Su testimonio fue leído por otras mujeres que se sintieron identificadas con ella porque les había ocurrido algo similar y ninguna de ellas se conocía entre sí. El de Matilde Solís fue uno de los más de veinte testimonios que la asociación Veritas, que aglutina a las víctimas del psiquitras, recopiló para llevar a los juzgados, pero finalmente Criado se sentó en el banquillo de los acusados por sólo uno de los casos y además leve.