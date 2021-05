Juana Martín defiende que la crisis económica frustró el proyecto de Invercaria

La defensa de la diseñadora flamenca Juana Martín ha defendido este viernes en su informe final en el juicio por los préstamos de 850.000 euros que recibió de la empresa Invercaria que la crisis económica de 2008 frustró el proyecto para la creación de una línea de productos de prêt a porter y la apertura de tiendas, y ante la "ausencia de ventas", se vio obligada a cerrar los establecimientos.

Así lo ha defendido la abogada Dolores Moreno, que representa a la diseñadora, ante los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, a los que ha pedido la absolución de Juana Martín, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de cinco años y medio de cárcel por delitos de prevaricación y malversación, mientras que la acusación particular que ejerce la agencia Idea le reclama una condena de ocho años.

La letrada ha insistido en que los hechos investigados no son constitutivos de delito alguno y ha recordado el cambio de posición de la acusación del PP, que ha retirado todos los cargos al finalizar este juicio. Dolores Moreno ha destacado que la diseñadora fue la "primera mujer andaluza, cordobesa y gitana que llegó a la pasarela Cibeles", lo cual acreditaba que tenía "potencial" para la promoción de Andalucía, tal y como pretendía Invercaria con el proyecto.

La defensa ha señalado que la inversión fue precedida de un "análisis exhaustivo" por parte del también acusado Cristóbal Cantos, ex director de Promoción de Invercaria, y ha hecho hincapié en que los préstamos fueron destinados a la inversión prevista en el plan de negocio, "no se desviaron a otras empresas del grupo ni terceros", ha precisado.

Por su parte, el abogado Javier Vidal Martínez, que representa al ex presidente de la sociedad andaluza de capital riesgo, Tomás Pérez-Sauquillo -que se enfrenta a ocho años de cárcel-, ha solicitado igualmente la absolución porque, según ha dicho, "si hay estudio y análisis del proyecto, no hay arbitrariedad", y ha pedido al tribunal que la sentencia haga un especial "reproche moral" a la agencia Idea para que "no siga haciendo un ejercicio antisocial del Derecho" porque, según ha dicho, la agencia "ha sido partícipe desde el principio" del proyecto de Juana Martín, "ha tenido conocimiento del proyecto y ahora acusa diciendo que no se han cumplido normas de procedimiento".

El letrado José María Calero, que defiende al ex director de Promoción Cristóbal Cantos, ha acusado a la Fiscalía Anticorrupción de "desfigurar la realidad" por prescindir de datos esenciales y dar valor a otros que no lo tienen, y así ha manifestado que Juana Martín era "como un diamante en bruto", por lo que "no era arbitrario" que Invercaria se fijara en ella ni el proyecto se hizo de forma clandestina, puesto que se conoció por los medios de comunicación.

Sobre la actuación de Cristóbal Cantos, el defensor ha afirmado que hubo una "propuesta de inversión y un plan de negocio", por lo que se preguntó qué hizo su cliente para que merezca un reproche penal y una pena tan dura -la Fiscalía le pide seis años y seis meses de cárcel-, añadiendo que no hay ningún elemento que motive la comisión de los delitos: "debe ser por el gusto de delinquir, por el placer de malversar fondos públicos", ha ironizado Calero. "En el proyecto de Juana Martín no hay arbitrariedad, ni sustracción, distracción, aprovechamiento o lucro de los fondos públicos", ha insistido el defensor, que ha considerado que este caso es un supuesto distinto al primer juicio de Invercaria, que acabó con una condena por las ayudas de Invercaria a la empresa aceitunas Tatis.

Y sobre el cuarto acusado, el ex director financiero Antonio Nieto, su abogado, Miguel García Dieguez, ha lamentado el "auténtico calvario" que lleva soportando todos estos años por unas acusaciones que, según ha indicado, no se han planteado "convencer al tribunal de la actitud dolosa de los acusados, de personas que se ponen de acuerdo para regalar 900.000 euros a Juana Martín", ha criticado el letrado, que ha añadido que son las acusaciones las que tienen que demostrar la culpabilidad de los acusados, lo que a su juicio no se ha demostrado en las 13 sesiones de la vista oral que se han celebrado.

El derecho a última palabra

Una vez finalizados los informes de la defensas, el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha ofrecido a los acusados el derecho a última palabra, en el que Juana Martín sólo ha intervenido para dar las gracias al tribunal, mientras que Cristóbal Cantos y Antonio Nieto no han hecho uso de este derecho.

Quién si lo ha ejercido es el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, quien ha reiterado que todavía a estas alturas "no ha podido identificar de qué delitos se le está acusando", porque no ha apreciado "ningún ánimo de lucro" en ninguna de las resoluciones judiciales de la causa.

El ex presidente de la sociedad andaluza de capital riesgo ha defendido que "todo lo ha hecho en Invercaria ha sido con el consenso de un equipo técnico y del consejo de administración".

El juicio ha quedado visto para sentencia después de 13 sesiones.