La Fiscalía Anticorrupción critica la "falta de control absoluto" de los fondos públicos por Invercaria

La Fiscalía Anticorrupción ha criticado este vienes la "falta de control absoluto de los fondos públicos" que gestionaba Invercaria en relación con los 850.000 euros que fueron otorgados para la diseñadora flamenca Juana Martín y, en este sentido, ha señalado que ese dinero fue destinado a "cubrir pérdidas" de la modista por importe de 540.000 euros y a la adquisición de un inmueble para la empresa por otros 100.000 euros.

El fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra ha pedido una condena de ocho años de cárcel para el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo; cinco años y seis meses de cárcel para Juana Martín; seis años y seis meses para el ex director de Promoción Cristóbal Cantos; y seis años y un día para el ex director financiero de Invercaria Antonio Nieto.

En su informe de conclusiones ante los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, el representante del Ministerio Público ha criticado la falta de control de los 43 millones de euros que Invercaria llegó a gestionar y ha afirmado que los cuatro acusados que hoy se sientan en el banquillo eran "conocedores" de esa ausencia de control, incluso la propia Juana Martín, a la que no se le requirió documentación para el proyecto de creación de una línea de productos de prét a porter, ha afirmado el fiscal, que ha añadido que esa "falta de control absoluto de los fondos públicos" hizo que los préstamos se concedieran mediante "meras órdenes verbales".

El fiscal ha recordado que en el caso de la modista fue la propia Administración andaluza la que contactó con ella tras su éxito en la pasarela Cibeles en el año 2005, pero ha sostenido que el proyecto de Juana Martín "no encaja ni de lejos" en lo que se considera como una iniciativa "semilla" de promoción empresarial.

Así, ha reprochado que el primer préstamo de 120.000 euros se formalizara sin contar con "ningún dato actualizado" de la situación económica de Juana Martín, que hasta ese momento trabajaba como autónoma, ni se le exigieran los resultados de los últimos ejercicios económicos. Y así ha afirmado que la Fiscalía "no entiende" cómo ese préstamo se concede en enero de 2006 y la "valoración del plan de negocio" no empieza a realizarse hasta el mes de febrero, cuando se había entregado el dinero.

La acusación pública ha destacado igualmente que en la constitución de la sociedad Juana Martín Andalucía, en la que participaba Invercaria, la diseñadora no realizó ninguna aportación dineraria, sino sólo su marca, que fue valorada en 440.000 euros, y ha dicho que Invercaria llevó la contabilidad de Juana Martín hasta el año 2008 y sabía que la modista no tenía capacidad para la devolución de los préstamos.

"Un traje a medida de Juana Martín"