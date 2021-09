Absuelto Diego Cañamero al haber sido derogado el delito que castigaba a los piquetes de las huelgas

El juzgado de lo Penal número cuatro de Sevilla ha absuelto a Diego Cañamero, al ex alcalde de Puerto Serrano (Cádiz) Pedro Ruiz (IU), de presuntas coacciones por su participación en varios piquetes informativos en el municipio sevillano de Montellano durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010. La Fiscalía, que reclamaba para cada uno de ellos tres años de prisión y 2.160 euros de multa ha retirado la acusación tras haber sido derogado el pasado mes de abril el artículo 315.3 del Código Penal, dirigido contra "quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionaran a otras personas a iniciar o continuar la huelga".

Antes del juicio, los acusados han contado con el apoyo de varios miembros del SAT en una concentración donde Diego Cañamero, que no ha comparecido ante el tribunal al declararse en 2009 "insumiso judicial", ha recordado que la causa tiene casi 11 años "y me piden más que a Rodrigo Rato" y que el piquete fue "completamente pacífico", animando a la Fiscalía a actuar "de oficio" en casos "como el acoso sexual a las temporeras en Huelva o la quema de chabolas en Moguer o en los invernaderos de Almería, donde no se respetan los derechos humanos ni la dignidad de los trabajadores". Cañamero recordó los cinco años de cárcel de Fran Molero y la prisión de Andrés Bódalo.

El actual líder del SAT, Óscar Reina, por su parte, se quejó de que este sindicato "sea el más represaliado de toda Europa. Nos han detenido todos los gobiernos de esta democracia por luchar".