La Junta archiva el segundo expediente al inspector que destapó el escándalo de las clínicas Idental

limpia la imagen y el honor del doctor Carlos Yáñez-Barnuevo, el inspector médico que destapó el viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, ha dictado una resolución en la que acuerda el La Junta de Andalucía, el inspector médico que destapó el escándalo de las clínicas Idental, una macrocausa con miles de afectados que se investiga en la Audiencia Nacional. La, ha dictado una resolución en la que acuerda el archivo del segundo expediente disciplinario que se abrió al médico en la etapa anterior del Gobierno socialista, una medida que se une al archivo de la investigación judicial que se llevó a cabo tras la denuncia presentada en la Fiscalía por los anteriores responsables de la delegación provincial de la Consejería de Salud.

El expediente se inició en octubre de 2018, hace ya dos años y medio, por negarse el inspector a entregar los 1.578 folios del expediente Idental si previamente no le facilitaban una copia sellada de los mismos. De esta forma se inició una pesadilla para el doctor que se agravó cuando lo acusaron ante la Fiscalía de un delito de desobediencia por ese mismo motivo. El caso se judicializó y fue el juez de Instrucción número 4 quien decidió finalmente archivar la investigación, al valor los argumentos que había dado el inspector, por cuanto la orden que recibió de sus superiores no se compadecía con el ordenamiento jurídico, por lo que era una orden ilegal y, en consecuencia, el funcionario público no tenía la obligación de obedecer.

Tras el archivo de la vía judicial, la pelota volvía de esta forma a la vía administrativa, donde la Consejería había abierto dos expedientes disciplinarios al doctor Carlos Yáñez, pero en medio se produjo el cambio de Gobierno en Andalucía con la llegada del PP y Cs a San Telmo.

La nueva Administración decidió, con fecha 11 de julio de 2019, el archivo del primero de los expedientes disciplinarios abiertos al inspector, al considerar igualmente que el mismo había caducado al haber transcurrido más de un año desde su inicio.

Carlos Yáñez, que estaba de nuevo en activo desde mediados del año pasado, tenía pendiente un segundo expediente, que se abrió por la anterior delegada de Salud en octubre de 2008 por dos faltas muy graves, por desobediencia a las órdenes o instrucciones de un superior, por no haber supuestamente cumplido los requerimiento efectuados el 30 de julio de ese mismo año para que entregara la documentación original del expediente de investigación de las reclamaciones en relación con las clínicas iDental.

Como el inspector fue denunciado ante la Fiscalía y se abrió una investigación judicial, la delegación territorial de Salud y Familias decidió en marzo de 2019 suspender la tramitación del expediente, hasta que se recayera una resolución judicial, al estimar que existía una identidad en los hechos investigados en la vía penal y la administrativa.

La suspensión de la tramitación del expediente administrativo se levantó en septiembre de 2019 y como quiera que la instructora del expediente solicitó su abstención, después de que el doctor denunciara que se había accedido de forma no autorizada a 600 correos electrónicos suyos . La abstención fue estimada, y en febrero de 2020 se nombró una nueva instructora, que formuló un pliego de cargos por infracción muy grave, que fue notificado al doctor el 16 de marzo de 2020, en plena pandemia.

Carlos Yáñez presentó su escrito de alegaciones y descargos en junio del año pasado y a continuación se abrió el periodo probatorio. Y como en este periodo no se dictó la resolución del mismo, el inspector solicitó en noviembre de 2020 la caducidad del procedimiento disciplinario respecto a los pliegos de cargos dictados en abril de 2019 y marzo de 2020.

Ahora la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, ha dictado una resolución en la que acuerda precisamente la caducidad y el archivo del segundo expediente disciplinario al haber transcurrido más de un año desde su inicio. Termina de esta forma la pesadilla para el inspector que denunció el escándalo de las clínicas Idental.