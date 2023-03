La Justicia en Sevilla espera recobrar en 2024 la normalidad tras el paro de los letrados judiciales

Después de dos meses y cuatro días de huelga, los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) alcanzaron por fin un acuerdo con el Ministerio de Justicia que abre la puerta a que el universo judicial recupere su normalidad. Pero ese camino no será corto ni rápido, dos adjetivos que ya de por sí no cuadran con el día a día jurídico. De hecho, los cálculos que hacen la mayoría de profesionales pasan por ponerse al día a finales de este año o ya en 2024. Por el camino, sólo en Sevilla y provincia, se han suspendido más de 21.600 juicios y actuaciones, entre ellos uno de la macrocausa de los ERE (Gálvez Peluqueros) y otro de Invercaria (Keepfresh), no se ha dado curso a 8.400 demandas, se han dejado 16.426 escritos sin proveer, se han inmovilizado más de 35 millones de euros en las cuentas de depósitos judiciales, se han paralizado 504 lanzamientos, embargos, desahucios y remociones de depósitos y no se han practicado casi 200.000 actos de comunicación. En otras palabras, una barbaridad de trabajo acumulado que se suma a la saturación endémica de los órganos judiciales.

“Esto va a ser peor que en el confinamiento”, resume un funcionario de una de Secciones de la Audiencia de Sevilla. “Es difícil saber cuándo se llegará a la normalidad, porque el seguimiento tampoco ha sido igual en todos los juzgados. Cada juzgado es un mundo, pero se va a tardar en ponerse al día. No creo que se consiga este año, se intentará pero será más bien entre 2023 y 2024”, pronostica el sevillano Luis Toribio, vicepresidente del Colegio Nacional de LAJ y miembro del comité de huelga. "Habrá que ver a dónde llegan esos programas de actuación que se van a implementar para que la actividad llegue a la normalidad", añade.

El delegado de la Unión Progresista de LAJ en Andalucía, Carmelo Martín, es más optimista. “Quizás la Audiencia tarde un poco más, dos o tres meses, pero yo en una semana me pongo al día en mi juzgado”, dice, en referencia al número 11 de Instrucción de Sevilla. “La Audiencia tiene más carga de trabajo y hay órganos con un atraso crónico que no tiene nada que ver con los efectos de la huelga”, defiende el antiguo secretario judicial, que además reclama un “plan de refuerzo o de incentivo” para compensar el plus de trabajo que todos tienen ahora por delante.

Dentro de la propia Audiencia también hay un poco de todo. La Sección Séptima, por ejemplo, no ha parado durante la huelga y para la semana en curso tiene señalados nueve juicios. Esta Sala marcha tan bien que su agenda está ocupada como muy tarde hasta finales de año. Como muestra de su ritmo, ayer mismo celebró una vista por narcotráfico que había sido fijada apenas unos días antes. Pero en el fondo se trata de una excepción. Las otras tres Secciones penales han reducido sus vistas a causas con preso y revisiones de condenas por la ley del ‘sólo sí es sí’, así que la huelga ha supuesto otro inoportuno parón después de que funcionarios y jueces metieran la quinta marcha para compensar la paralización derivada del confinamiento por el covid-19. Una de las soluciones es ir encajando juicios en los pocos huecos que cada Sala tenga disponibles, pero eso resultará imposible con las vistas de larga duración, léase los ERE o Invercaria, y con muchos de los juicios suspendidos. Como son decenas y decenas y no hay tanto sitio libre, la mayoría pasará a la cola de la agenda de las Salas.

Y mientras tanto, en el primer día de supuesta normalidad, el martes no dejó de haber suspensiones en la Audiencia. Así le pasó a una vista para una conformidad en una estafa, en este caso porque el acusado no se presentó; y a un juicio por estafa e intrusismo contra una falsa abogada de Dos Hermanas que supuestamente embaucó a una veintena de víctimas, este suspendido ya de antemano.