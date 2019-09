Lorenzo Del Río: "No me gusta el tratamiento informativo a la juez Bolaños"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha dicho este miércoles que "no le gusta el tratamiento informativo" que se está dando por algunos medios de comunicación a la actuación de la juez María Núñez Bolaños, que investiga las macrocausas y que actualmente está de baja por motivos de salud.

Lorenzo del Río ha mantenido precisamente este miércoles una reunión en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla con la titular, María Núñez Bolaños, y con el juez de refuerzo que la va a sustituir en las macrocausas mientras dure su baja, José Ignacio Vilaplana.

Al término de la reunión, Lorenzo del Río ha sido preguntado por varios periodistas sobre la campaña de acoso mediático que está sufriendo la juez Bolaños y que ha sido denunciada por la propia asociación profesional a la que pertenece la magistrada, la asociación de jueces Francisco de Vitoria. "Calificar no quiero calificar, sí es cierto que lo que no me gusta es el tratamiento informativo que estoy viendo a diario respecto a la actuación judicial en el juzgado de instrucción número 6, pero más allá de esa consideración no puedo", ha manifestado Del Río. "Me preocupa el tratamiento informativo porque se lanza un mensaje de falta de credibilidad" en el sistema judicial, ha añadido.

El presidente del TSJA ha explicado con respecto a las diligencias informativas que el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha abierto a raíz de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por falta grave de desatención en la tramitación de las causas de los ERE y los avales de IDEA, que el promotor está actualmente "recopilando información de todo tipo, distintos informes del juzgado, y habrá una visita de inspección al juzgado, y a la vista de eso el promotor de la acción disciplinaria valorará o no si hay contenido disciplinario", es decir, decidirá si archiva la denuncia de la Fiscalía o abre expediente disciplinario a la magistrada.

Esa visita de la Inspección del máximo órgano de gobierno de los jueces está fijada para el próximo 15 de octubre, según han confirmado fuentes judiciales. El presidente del TSJA ha indicado que esa visita "forma parte del contenido propio" de las diligencias informativas abiertas tras la denuncia de la Fiscalía y "se hace dicha inspección del juzgado para contrarrestar y valorar las incidencias de todas las diligencias y de las causas", ha explicado Del Río.

"Que el ciudadano tenga la sensación de que no se suspende nada"

Para saber si el juzgado está al día y no acumula ningún retraso, Del Río señala que hay que esperar al resultado de la inspección y la "valoración última" que se realice de la actuación del juzgado. "Lo que sí he intentado y tengo la plena colaboración del juez de refuerzo es que no haya paralización de ningún tipo y que el ciudadano tenga la sensación de que precisamente no se suspende nada".

En cuando a la reunión que ha mantenido con la titular del juzgado de Instrucción número 6, María Núñez Bolaños, y el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana, a la que también ha asistido el decano de los jueces, Francisco Guerrero, el presidente del TSJA ha explicado que le "preocupaba" especialmente la situación del juzgado y por eso ha querido tener este encuentro con la idea de "intentar en la medida de lo posible que el juzgado no se vea afectado en nada por esta situación -en alusión a la baja de la titular- y por eso se ha puesto una juez sustituta durante el tiempo de la baja por enfermedad de María Núñez y para intentar que no haya ninguna paralización y que el juzgado se pueda llevar en perfecta armonía".

Del Río ha recordado que en principio había un plan de actuación en el juzgado de las macrocausas y el juez de refuerzo cuenta con "funciones de plena colaboración y sustitución", por lo que una vez que no está la titular, Vilaplana "asume todo eso". El presidente ha dicho que le parece "más lógico" que Vilaplana asumiera durante este tiempo la investigación de las macrocausas para que no se paralizaran y que estos procesos "puedan seguir sus trámites sin ninguna paralización de declaraciones de ningún tipo".