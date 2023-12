No habrá una nueva vista para exponer los recursos contra la condena al Cuco y a su madre

No habrá una nueva vista para exponer los recursos contra la condena a Javier García Marín, el Cuco, y a su madre a dos años de cárcel por un delito de falso testimonio cuando prestaron declaración en el juicio por el asesinato de Marta celebrado en el año 2011. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, encargada de la resolución de los recursos de apelación, ha dictado un auto en el que rechaza la celebración de una nueva vista ante este tribunal para la exposición de dichos recursos, al considerar que "constan suficientemente expuestas las alegaciones de todas las partes en las grabaciones del juicio celebrado en el juzgado de lo Penal número 7".

Tras analizar dichos recursos, los magistrados señalan que las partes apelantes no han propuesto "ninguna prueba que le fuese denegada o que siendo admitida y no renunciada no se celebrase" y, en este sentido, instis en que este tribunal "se encuentra suficientemente ilustrado con la ingente documentación que obra en las actuaciones, que fueron admitidas en fase sumarial y las aportadas por todas las partes".

Además, el tribunal recuerda que la prueba en segunda instancia es un "medio excepcional, destinado sólo a suplir las deficiencias probatorias del primer juicio, quedando en este caso el tribunal suficientemente ilustrado de los motivos ya alegados, a la vista de los extensos recursos planteados", reitera.

Los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia se han reunido ya en dos ocasiones para deliberar sobre los recursos presentados contra esta condena. La Sala que debe decidir sobre los recuros presentados contra esa condena está compuesto por los magistrados Pilar Llorente, Patricia Fernández y Antonio Miguel Vázquez, siendo este último juez el ponente de los recursos y quien, por tanto, deberá redactar la nueva sentencia de acuerdo con el resultado de las deliberaciones.

La juez impuso la máxima pena

La sentencia que está siendo revisada ahora mismo fue dictada el 3 de junio de 2022 por el juzgado de lo Penal número 7 y condenó al Cuco y a su madre a dos años de prisión, "la máxima pena" y les impuso además el pago de una indemnización de 30.000 euros por los daños morales ante el "dolor innegable y manifiesto" causado por ese falso testimonio. El fallo se produjo tras un juicio en el que el Cuco y su madre dieron la sorpresa al reconocer los hechos, esto es, que habían mentido en aquella declaración judicial, aunque se acogieron a su derecho a no responder a ninguna de las preguntas.

El fallo recoge como hechos probados que los padres del Cuco, antes de declarar en el juicio por el asesinato de Marta, celebrado en el año 2011, se pusieron de acuerdo para realizar una "declaración concordante y coherente a fin de dar cobertura a la actuación de Francisco Javier durante la noche y la madrugada del día 24 de enero de 2009", todo ello "a sabiendas de que faltaban a la verdad, y sin importarles los perjuicios que ello podía irrogar para la familia" de Marta del Castillo.

De esta forma, cuando el Cuco declaró ante el tribunal, el 25 de octubre de 2011, aseguró que durante la tarde-noche del día 24 de enero de 2009 "no había estado en el domicilio" de León XIII sino con varios amigos, "en franjas horarias distintas a las reales, marchando a su domicilio sobre las 23:30 horas" donde se encontró con su padre, ya fallecido, que había salido a tirar la basura, "para seguidamente subir hasta su casa y no salir más, cuando la verdad era muy diferente conforme ha quedado acreditado" en las sentencias del juzgado de Menores y de la propia Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, dice la juez.

El 16 de noviembre declaró la madre del Cuco, Rosalía García Marín, manifestando a la Sala, "sabiendo que no era verdad", que salió con su marido a tomar unas copas sobre las 23:30 horas al Bar La Portada, regresando a su domicilio sobre la 1:30 o 2:00 horas de la madrugada ya del día 25 de enero, "encontrando dormido en su habitación a su hijo Francisco Javier, cuando la realidad era que estuvieron en el citado establecimiento hasta las 4:30 horas y no encontraron a su hijo en casa cuando llegaron". Las defensas piden la repetición del juicioContra esta sentencia recurrieron tanto los abogados de los dos condenados como los padres de Marta del Castillo.

Los abogados del Cuco y su madre, Agustín Martínez Becerra y Rafael Ramírez-García del Junco, solicitaron la repetición del juicio al cuestionar la "imparcialidad e independencia" de la juez que celebró el juicio, en relación con las manifestaciones que la magistrada Olga Cecilia Simón realizó durante la vista oral, si bien de manera subsidiaria plantean a la Audiencia de Sevilla que en caso de no anular la sentencia, absuelva al Cuco del delito de falso testimonio o en su caso se dicte una sentencia en la que se aprecie la circunstancia atenuante de "dilaciones indebidas" y se justifique en la que se pondere la pena impuesta por la juez.

La defensa recuerda las expresiones de la juez cuando dijo que este juicio versaba sobre un delito de falso testimonio, "cuyo origen es la desgraciada muerte de una menor" y por el que "toda España se tiñó de luto", expresiones que de las que parece desprenderse que "ella misma se sintió afectada y condicionada", cuando "hemos de recordar que mi patrocinado fue condenado como autor de un delito de encubrimiento por estos hechos.

Con lo cual con esas afirmaciones denotaba una palmaria animadversión a mi patrocinado, como participante activo en los hechos que afectaban a todo el país, incluyendo, obviamente, a su señoría, debiendo entenderse, por tanto, que existían razones objetivas para poder sostener que la Juez estaba expresando un prejuicio contra el acusado acerca de cuál era el estado de ánimo que provocaba en su persona la participación en los hechos luctuosos del crimen y desaparición del cuerpo de Marta del Castillo de mi mandante".

Por su parte, la familia de Marta del Castillo, representada por la abogada Inmaculada Torres, ha impugnado los recursos de la defensa señalando que las alegaciones de las defensas son una "queja meramente formal, sin contenido material que, curiosamente, se formula por las defensas de los condenados una vez conocida la sentencia, sin que formularan una sola protesta a lo largo de la dos sesiones de la vista oral, ni por las expresiones de su señoría -las cuales se interpretan de una manera sesgada- ni por la consignación de las preguntas".