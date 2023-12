Nuevas quejas de jueces por la Ciudad de la Justicia: suspenden dos juicios "por el frío" de la sala

Los jueces de Sevilla siguen mostrando quejas por el traslado a la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas. A las críticas por el "tamaño" de sus despachos, que llegaron a calificar de "tipo celda", ahora se suman nuevas quejas por la climatización de las salas de vista, hasta el punto que este martes se han suspendido dos juicios "por el frío" de la sala, según han informado fuentes judiciales.

El traslado se inició a mediados de noviembre pasado, con la llegada de los juzgados de lo Mercantil y de lo Contencioso-administrativo, y han comenzado a celebrarse los primeros juicios. Sin embargo, los jueces se quejan de que en dos de las cinco salas de vista de los juzgados de lo Contencioso-adminitrativo hace "frío" y otra sala "no tiene conexión a internet".

Uno de estos juzgados celebró ayer dos juicios y suspendió otros dos precisamente por la mala climatización de las salas y las bajas temperaturas, quejándose los magistrados de que "no hay servicio de mantenimiento" y la delegación provincial de la Consejería de Justicia no atiende sus solicitudes de solucionar estos problemas y, por tanto, "les da igual que se suspendan los juicios". Uno de los profesionales perjudicados asegura que se tuvo que "llevar un calentador" y no se pudo quitar la bufanda durante toda la vista.

Frente a las quejas judiciales, desde la Consejería de Justicia han explicado a este periódico que ayer mismo se recibió un escrito con la queja por el frío de las salas de vista y se les ha respondido ofreciendo un correo del servicio de mantenimiento.

Desde la Junta reconocen que el sistema de climatización de Palmas Altas es "más complejo" que el de otras sedes judiciales y se han registrado algunas quejas en los despachos, pero todas relacionadas con el calor, no con el frío. Por ello, se les ha explicado cómo funciona dicho sistema, dado que no es el tradicional de los aparatos comunes de climatización.

En cualquier caso, desde la consejería se va a revisar esta incidencia para tratar de determinar si es correcta la queja de los jueces, ver qué ha podido pasar y solventar el problema.