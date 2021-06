Rebaja sustancial en las condenas a las tres clanes juzgados por contrabando de tabaco en Sevilla

Tras el acuerdo de conformidad alcanzados entre las partes, los 16 acusados por contrabando de tabaco han obtenido, en palabras del magistrado presidente, una "sustanciosa rebaja de las penas" que la Fiscalía solicitaba para cada uno de ellos. Los procesados, para los que se ha acordado una suspensión de condena condicionada al pago de las multas impuestas, excepto a dos de ellos que tendrán que hacer 90 días de trabajo comunitarios, pertenecen a tres clanes dedicados al contrabando de tabaco: Novalios, Tato y La Línea. Según la Fiscalía, integraban una organización de contrabando de tabaco que fue desmantelada en 2012 por la Guardia Civil gracias a una operación simultánea en varios puntos tanto de la capital como de la provincia de Sevilla.

A los 16 acusados, la Fiscalía le imputaba los delitos contrabando, dos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, un delito contra la seguridad vial y otro de tenencia ilícita de armas. La sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, condena a Eugenio N. C., Eusebia F. y Alejandra C. B. N. a un año de cárcel y 40.000 euros de multa por un delito de contrabado; al mismo tiempo de prisión y por el mismo delito han sido condenados José A. G. O., Francisco Javier M. P. y José María M. T. , aunque la multa impuesta para ellos ha sido de 15.000 euros, la misma que para Francisco P. A., aunque su condena es de 15 meses de prisión. Por contrabando también ha sido condenado a 1 año de cárcel y 8.000 euros de multa a Juan A. N. Once de ellos están condenados por blanqueo de capital a 3 meses de prisión y multas que van desde los 80.000 euros para Eugenio N. F. a los 20.000 de Pedro N. F., Dolores L. G. y José A. N. Además se ha condenado a Eugenio N. C. a 3 meses de cárcel por tenenecia ilícita de arma y a Javier M. P. a tres meses por un delito contra la seguridad vial.

Por otro lado, los miembros del clan de los Novalios tendrán que pagar solidariamente a la Agencia Tributaria 135.350 euros, y Juan A. N., pagará 18.000 euros y Antonio G. O., José María M. T. y Francisco P. A. tendrán que pagar 45.220 euros.

Según la Fiscalía, los tres clanes tenían repartidas y diferenciadas las funciones de cada uno de los integrantes tanto a la hora de adquirir la mercancía como para distribuirla. Para "ocultar, encubrir o disimular el verdadero origen de las ilícitas ganancias", el ministerio público señala que compraban inmuebles, vehículos, ingresaban el dinero en diferentes cuentas bancarias o lo invertían en algún producto financiero.

Mientras que el clan de La Línea se encargaba de almacenar las cajetillas "en un lugar desconocido de la provincia de Cádiz" y de transportarlo hasta Sevilla, los Novalio y los Tato eran quienes los distribuían y, en el caso de los Novalios, los vendían en un mesón y un kiosco propiedad de la familia. La Fiscalía señala que los tres clanes "estaban perfectamente interrelacionados entre sí". Sostiene que Eugenio N. C. "era quien dirigia, armonizaba y coordinaba todas las operaciones y su hijo Eugenio N. F. "contactaba con los otros clanes y encargaba los envíos de tabaco". El ministerio público considera que la ocultación de los beneficios de la venta ilegal del tabaco fue realizada por los 16 acusados e imputa a todos el delito de organización criminal donde Eugenio N. C, y Eugenio N. F. eran los "coordinadores o directores".

Durante el registro en los siete inmuebles de los acusados, la Guardia Civil encontró en total 45.077 cajetillas con un valor total de 278.754 euros y 154.455,37 euros en metálico. También incautaron armas como escopetas de caza, una escopeta Beretta para la que los dueños no tenían licencia, pistolas simuladas, carabinas de aire comprimido, una carabina del calibre 22 y 55 décimos de lotería además de joyas y teléfonos móviles. En la misma operación la Guardia Civil intervino 21 vehículos.