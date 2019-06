El Sindicato de Justicia STJA se opone a la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas por tener "el peor acceso de Sevilla"

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, se opone a la creación de la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas porque tiene "el peor acceso de Sevilla". Según los representantes de los trabajadores, "la administración sigue sin tener en cuenta las peculiaridades de justicia y luego pasa como con el traslado de los juzgados de violencia al Prado, que después de hacer la obra no previeron las guardias y ahí se queda la reforma", afirman.

En la reunión del día 25 de junio de 2019, convocada por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, han comparecido el Consejero, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Alcalde de la Ciudad de Sevilla, el Presidente de la Audiencia Provincial, el Fiscal Jefe, el Decano de los Jueces, el Coordinadora de los Letrados de la Administración de Justicia, el Decano de los Abogados, Procuradores, Graduados Sociales y la Junta de Personal de Justicia.

Más información La Ciudad de la Justicia en Palmas Altas queda condicionada a un plan de movilidad

Según el comunicado del sindicato, "todos los representantes de los distintos colectivos de la Administración de Justicia convocados a la reunión mostraron su oposición al proyecto de Palmas Altas, siendo la cuestión de la accesibilidad el principal escollo y más preocupante. No obstante, la Administración no ha facilitado proyecto alguno, por lo que no hay nada asegurado".

Desde STAJ se alerta sobre la insuficiencia actual de espacio que ab initio presenta el proyecto de Palmas Altas, puesto que, y según la propia Administración, "cuenta la edificación con 57.400 metros, teniendo prevista la construcción de ampliación de edificios en terrenos aledaños, por lo que el traslado no podría practicarse por completo, sino hasta la finalización del resto de las construcciones".

STAJ se opone frontalmente a este traslado, "por cuanto se trata de la zona con peor acceso de Sevilla, con retenciones en el tráfico diarias, especialmente, en las horas punta. No entendemos que para el Sr. Marín y el Sr. Espadas sea la mejor y única opción. Aun en el caso de que se habiliten medios de transporte alternativos, el transporte privado seguirá siendo una opción para los profesionales, funcionarios y usuarios, por lo que el colapso en el acceso puede convertirse en un auténtico caos".

Servicio de guardia y transporte público

Otra cuestión que preocupa a este sindicato es la prestación del servicio de guardia. En este sentido, recuedan que la Administración de Justicia "presenta particularidades propias que no comparte con otras administraciones como es la prestación de este servicio, que implica que existen órganos en funcionamiento las 24 horas del día los 365 días del año, por lo que el servicio de transporte público deberá estar disponible todos los días del año a todas las horas del día y de la noche para atender las necesidades que se derivan de las guardias, tanto para los funcionarios que prestan el servicio, como para los ciudadanos que quieran o deban acudir al Juzgado de Guardia en horario de noche, tales como libertades de detenidos, que puedan darse de madrugada, familiares de fallecidos que deben comparecer al Juzgado de Guardia, denuncias, etc."