La Guardia Civil confirma que la Faffe "maquilló" la contabilidad para ocultar los gastos en burdeles

Un nuevo atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ratifica que la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) "maquilló" la contabilidad para ocultar los gastos que por un importe total de 32.556 euros se realizaron en distintos prostíbulos con las tarjetas del ex director técnico de la Fundación Fernando Villén.

En el atestado, que fue recibido en el juzgado de Instrucción número 6 el pasado 5 de mayo y al que ha tenido acceso este periódico, la UCO recuerda que se han analizado diez operativas de gastos en los locales de alterne, con dos tarjetas de crédito asociadas a la cuenta de la Faffe y cuyo usuario era el ex director general técnico Fernando Villén. Y también se desveló en atestados una mecánica a través de la cual se estaría "simulando la devolución" de estos gastos a través de ingresos en efectivo den la caja central de la Faffe para más tarde "retornar los fondos objeto de devolución utilizando varios métodos, como la simulación de operaciones comerciales, incremento de los gastos de caja, y la entrega de anticipos carentes de justificación, entre otros".

La UCO atribuye esta supuesta actividad ilícita tanto a Villén como a la que fuera directora económico-financiera de la fundación, Ana Valls, quien ostentaba la "máxima responsabilidad en la gestión, reposición, funcionamiento y control de los fondos y de las cajas de la Faffe" y en concreto de la caja central, "pudiendo haber participado incluso con actos tendentes a ocultar o encubrir dicha disposición ilícita de fondos por parte de Fernando Villén".

El juez había encargado a los investigadores el análisis de diversa documentación aportada a la causa remitida por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y por la defensa de la propia Ana Valls, así como de un apunte contable relacionado con el local Electro Dance de fecha 15 de julio de 2005, entre otra documentación, todo ello después de que en septiembre de 2020 la Fiscalía Anticorrupción concretara la imputación por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental contra Villén y Valls en el transcurso de una comparecencia que prevé la ley del jurado.

Sobre esta documentación aportada por el SAE, la UCO concluye que la documentación aportada "parece reforzar la tesis mantenida por esta unidad en relación a las irregularidades detectadas" en una de las cajas, donde se "habrían incluido gastos no justificados y supuestamente simulados, con el posible objetivo último de retornar la cantidad supuestamente ingresada por Fernando Villén de 1.948 euros, gastados en un local de alterne y de esta forma cuadrar los arqueos de las cajas". Es más, para la UCO, se podría "inferir que Ana Valls habría contribuido a la materialización de la alteración sustancial de documentos contables de la Fundación, concretamente a través de la inclusión de gastos supuestamente simulados en la caja central", por lo que a juicio de los investigadores la documentación analizada "no contradice" las conclusiones expuestas en otros atestados, "ni desvirtúa cuando se ha expuesto acerca de la posible responsabilidad penal de las personas investigadas en el presente procedimiento".

También analizan facturas correspondientes a estancias de hotel tanto de directivos como de empleados en el periodo comprendido entre octubre de 2004 y marzo de 2005, y en este sentido concluyen que "salvo error u omisión" no se ha detectado en la documentación aportada por el SAE ninguna factura de estancias en hotel, eventos, jornadas, reuniones y alojamientos en general que figure a nombre de Ana Valls en fechas coincidentes a estas liquidaciones de viaje.

Comida en la Feria de 2008 para encubrir el pago en el Don Ángelo

El 26 de marzo de 2008 se realizaron dos cargos en el comercio denominado JR, que se corresponde con el club de alterne Don Ángelo, por importes de 1.500 euros y 500 euros, respectivamente, con cargo a la tarjeta de Fernando Villén. En este sentido, dice la UCO que con fecha 30 de abril de 2008, ocho días después de la supuesta devolución de 2.000 euros, se confeccionó una "caja extraordinaria, cuyo fin sería abonar una factura de fecha 18 de abril de 2008, emitida supuestamente por Jaime de la Escalera, en concepto de Comida Coordinación de Proyecto" por un importe de 2.514,50 euros.

Para la UCO, esta caja habría sido "confeccionada de manera instrumental, con la única finalidad de incluir un supuesto gasto, sin tan siquiera corroborar que los datos incluidos en ella cuadrasen con la caja anterior y posterior". Y el testigo Jaime de la escalera aseguró que no conocía a ninguna persona de la Faffe y que durante 2008 regentó la caseta de la feria de abril del sindicato UGT, asegurando que "nunca" ha facturado a la fundación ni ha cobrado esta factura, además de que no la ha emitido.

Por todo ello, dice la Guardia Civil que se puede inferir que esa factura de 2.514,5o euros "habría sido confeccionada ad hoc para simular una operación comercial inexistente, con la finalidad de justificar la salida de 2.000 euros de la caja central, importe que habría sido previamente devuelto contablemente a través de un asiento" en una de las cajas y que se correspondería con los gastos efectuados con la tarjeta bancaria por Fernando Villén en el local de alterne Don Ángelo.

La operativa descrita, prosigue el atestado, pudiera haber perseguido el fin último de "ocultar el retorno del dinero ingresado en concepto de devolución" a Fernando Villén, "poniendo de manifiesto, una vez más, la modificación sustancial de la contabilidad de la caja central, a través de la realización de nuevas liquidaciones y arqueos, así como nuevas cajas, y en este caso concreto la inclusión de una factura como gasto de caja que simularía una operación comercial inexistente".

De la misma forma se analizan en el informe dos pagos realizados con las tarjetas de la Faffe los días 22 y 23 de marzo de 2010 en el Don Ángelo por importe total de 14.737 euros, que fueron objeto de una devolución tan sólo dos días después mediante el mismo TPV del establecimiento, "lo que habría conllevado, a juicio policial, como es lógico pensar, la entrega previa en metálico de la citada cantidad objeto de devolución al responsable o encargado del citado local de alterne".

Y el mismo día que se produjo la devolución se hicieron efectivos dos cheques por importe de 6.300 euros que habrían sido "cobrados en efectivo ese mismo día" el 25 de marzo de 2010 por Ana Valls -aunque ésa investigada lo ha negado en sus declaraciones-, cheques que "no aparecen reflejados en la contabilidad de la Fundación" a pesar de que los fondos si habrían salido de la cuenta bancaria de la Faffe. Y aunque la ex directora económica aseguró que esas cantidades fueron devueltas, la UCO no ha hallado "documento alguno que acredite tal reposición, desconociéndose por tanto a qué corresponden dichos ingresos, no siendo posible determinar su vinculación con los cheques objeto de análisis".

Para la Guardia Civil, se habrá tratado de "ocultar la salida injustificada" de esos 6.300 euros junto a su "opacamente en la contabilidad de la Faffe, de la que Ana Valls era su máximo responsable".

Por último, ratifica que a lo largo de la investigación se han detectado apuntes contables "precisamente con el supuesto fin de ocultar gastos indebidos con las tarjetas bancarias de la Fundación, maquillando la contabilidad para que en el balance de comprobación de sumas y saldos no haya incoherencias y conseguir un balance cuadrado, por lo que es lógico que no sean detectadas irregularidades" en la auditoría de la Faffe realizada entre 2009 y 2011, fecha de la extinción de la fundación. Y por ello concluye que "no se ha encontrado ningún documento, dato o indicio, que contradiga las conclusiones reflejadas en los atestados presentados en el marco de este procedimiento, ni desvirtúa cuando se ha expuesto acerca de la responsabilidad penal de las personas que han sido investigadas".