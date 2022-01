El acusado de quemar su piso en Los Pajaritos asegura que reaccionó ante la "amenaza" de sus vecinos

El hombre acusado de quemar su piso en Los Pajaritos en enero de 2021 tras una discusión con sus vecinos ha reconocido los hechos ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que ha juzgado su caso. Además, ha justificado el incendio como una reacción al sentirse "acorralado" por sus vecinos. "Lamento lo que pasó. Vivía solo, me asusté y me defendí, pero no tenía intención de hacer daño a nadie", ha declarado ante el tribunal.

Según la Fiscalía, el acusado, que tiene una discapacidad intelectual en grado leve-moderado, se acercó a la hija de uno de sus vecinos y comenzó a discutir con ella, rompiéndole una cachimba que llevaba la joven. Cuando llegó a su casa y le contó al padre lo ocurrido, fueron a casa del acusado acompañados por su hermana y una amiga. El hombre ha declarado que lo único que hizo "fue defenderse" prendió fuego a un sofá y basura que tenía en la casa, abrió la puerta y les lanzó al padre y a las jóvenes papeles ardiendo y botellines de cristal.

El Ministerio Público ha apreciado las atenuantes de alteración psíquica y reparación del daño, puesto que el acusado ha consignado los 719,20 euros de reparación del daño, por lo que ha rebajado su petición inicial de 11 años a seis años y seis meses de prisión. Por su parte, la defensa que ha aceptado la petición de la Fiscalía, ha solicitado al tribunal que la condena se ejecute en el mismo módulo que está ahora el acusado.