Un alcalde de Los Palacios admite que una ayuda ERE para un centro ecuestre se destinó "al día a día" del Ayuntamiento

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, dentro de la macrocausa de los ERE de la Junta de Andalucía, ha empezado a juzgar este martes a dos antiguos alcaldes socialistas de Los Palacios, Emilio Amuedo y Antonio Maestre, a quienes la Fiscalía acusa de prevaricar y malversar una ayuda de 750.000 euros que en teoría debían destinarse a la construcción de un centro ecuestre. Maestre, alcalde a partir de 2004, ha reconocido que los dos últimos ingresos, sin especificar qué parte, entraron en "la caja única" del Consistorio y se dedicaron "al día a día" de la localidad y a "gasto público", aunque en su defensa ha matizado que en el documento que le llegó con la concesión de ese montante sólo figuraba como concepto "ayuda al Ayuntamiento de Los Palacios" y no se detallaba si era para el proyecto hípico o no. En todo caso, los tres acusados (incluida la interventora municipal que aprobó esos gastos) han solicitado que los hechos se declaren prescritos, lo que implicaría su absolución. El tribunal ha adelantado que decidirá sobre esa cuestión previa cuando dicte sentencia.

Los 750.000 euros, que por cierto ya fueron devueltos por el Ayuntamiento palaciego a la Junta de Andalucía con intereses incluidos entre 2014 y 2019, formaban parte de una primera partida de 901.000 euros concedidos por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) por orden del entonces director general de Trabajo, el ya fallecido Francisco Javier Guerrero, tras firmar en 2003 un protocolo de actuaciones con Amuedo en el que acordaban que la ayuda global sería de 6 millones de euros. Ese dinero, los 750.000 euros objeto de este litigio, llegó en tres partidas distintas: en 2004, una de 50.000 euros; y en 2005, una de 200.000 y otra de 500.000.

Amuedo ha sido muy explícito cuando ha admitido y recordado que el proyecto del centro ecuestre eran tan "público y notorio" que incluso habló de él en la televisión local de Los Palacios. "Si yo fuese consciente de estar cometiendo un delito, no sería tan absurdo como para hacerlo púbico", ha defendido quien fue diputado después de alcalde. También ha asegurado que, aunque durante su mandato sólo recibió 50.000 euros, su idea era que "se podían invertir en el proyecto de ejecución" para así "hacer viable que aquello funcionara desde el minuto uno".

"Cada vez que se organizaba un evento como un concurso de acoso y derribo, enganches, doma vaquera... eso costaba un dinero porque había que montar y desmontar las instalaciones. No estamos hablando de cosas de andar por casa, sino de campeonatos federados. Mi idea era crear una infraestructura estable", ha recordado Amuedo, quien también ha afirmado que ese primer ingreso se destinó a la licitación de un estudio topográfico, "no a nada que no tuviese que ver con el centro ecuestre".

Su sucesor en el cargo, concejal hasta entonces, ha corroborado que era "un proyecto importante para Los Palacios y la comarca del Bajo Guadalquivir", aunque después ha reconocido que "no era prioritario". "Había otras necesidades básicas", por ejemplo "crear empleo como fuese", ha indicado.

En todo caso, pese a explicar más tarde que en el proyecto del centro ecuestre "se empleó dinero del Ayuntamiento" y que él mismo remitió en febrero de 2005 a la Dirección General de Trabajo el proyecto que le enviaron los técnicos unos días antes de recibir 200.000 euros, también ha admitido que el dinero "entró en la caja única y se destinó al día a día" del Consistorio. Y lo mismo ocurrió con los 500.000 euros que mandó el IFA en mayo del mismo año: "Gasto público", ha resumido.

Ahora bien, para defender ese hecho ha relatado que el "documento" que le llegó "a los cuatro meses" de ser elegido alcalde con el anuncio de esa concesión de fondos públicos sólo aparecía como concepto "ayuda al Ayuntamiento de Los Palacios". "No ponía que era para el centro ecuestre", ha insistido, aunque sin recordar si ese documento era un envío oficial de la Junta o un extracto bancario. En cualquier caso, la interventora municipal ha confirmado después esa versión.

Maestre también ha sido firme en una especie de alegato final en el que ha explicado que el uso que dio al dinero que recibió de la Junta "siempre ha sido público". "Sería un suicidio, un insulto a la inteligencia, que un servidor público, alguien que manda en la Policía Local y que debe hacer cumplir la ley, sea negligente con ese aspecto. Habré cometido errores, pero el dinero público a gasto público, eso está claro", ha reiterado.