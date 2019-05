El pleno debate reprobar a tres alcaldes denunciados por la Fiscalía

El pleno municipal de Villanueva del Río y Minas debate este jueves una moción de la oposición para reprobar al alcalde Miguel Angel Barrios González (PSOE) y a sus dos antecesores, María Josefa Ferre Córdoba y Francisco Barrera Delgado, estos dos últimos del partido Unión Minera, denunciados por la Fiscalía por presunta prevaricación y pasividad ante un delito urbanístico.

La moción, previsiblemente, no prosperará porque PSOE y Unión Minera tienen mayoría frente a los proponentes IU, PP, Unidos por el Cambio y AEVI.

En el texto, la oposición afirma que los vecinos de Villanueva del Río “están indignados, atónitos y alarmados” ante la noticia publicada por este periódico basada en una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.

En su denuncia dirigida al juzgado decano de Lora del Río, el fiscal acusó a los regidores de “omitir dolosamente” su deber ante unas construcciones ilegales, “no tomar ninguna medida sancionadora mínimamente seria” y además “entorpecer las investigaciones” de la Guardia Civil.

La Fiscalía precisó que se veía obligada a presentar denuncia porque las diligencias de investigación tienen un plazo de prescripción de seis meses que no admite prórroga. En este tiempo, las autoridades de Villanueva del Río no han colaborado “ni han contestado aceptablemente a los requerimientos de la Guardia Civil” y el expediente investigado “sorprendentemente no aparece”.

El partido Unión Minera respondió diciendo que “nunca ha ocultado dolosamente ninguna información a la Fiscalía”. En un comunicado, sostuvo que “para poder omitir dolosamente la colaboración, primero se debería de haber dirigido la Fiscalía a cualquiera de estos alcaldes” interesándose por algún extremo relacionado con un expediente de parcelación ilegal en el paraje conocido como Pozo Siete o Minas de la Reunión.

La propuesta de acuerdo que se debatirá este jueves pide que el Ayuntamiento colabore con la Guardia Civil y la Fiscalía y les facilite toda la información que demanden.

Asímismo propone la reprobación de Barrios, Ferre y Barrera, que dimita Miguel Angel Barrios como alcalde y María Josefa Ferre como concejala “por no ser dignos de ocupar cargo público”, y que se revoque “de inmediato el nombramiento de persona de confianza de Francisco Barrera”.