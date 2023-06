El juez archiva la causa contra Paniagua por acoso laboral a una compañera del PP de Dos Hermanas

El juez de lo Penal número 4 de Sevilla ha decretado la nulidad y el sobreseimiento de las actuaciones contra el concejal del Ayuntamiento de Bormujos y ex portavoz del PP en la Diputación Luis Paniagua en el procedimiento iniciado en 2016 por presuntos delitos contra la integridad moral y lesiones psíquicas contra la ex portavoz del grupo municipal del PP en Dos Hermanas Cristina Alonso, cuando ambos formaban parte del grupo popular del Consistorio nazareno. En un auto, el juez ha estimado que se han vulnerado los plazos legales de la instrucción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y, en consecuencia, ha suspendido el juicio que estaba previsto para el próximo 27 de junio.

En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el juez concluye que la declaración del investigado, un trámite instructor esencial, "se acordó fuera del plazo de instrucción fijado legalmente en la fecha de los hechos, lo cual implica su nulidad y, por consecuencia, de todas las diligencias posteriores que llevaron al dictado del Auto de Procedimiento Abreviado contra el investigado cuya declaración en tal calidad no fue practicada dentro del plazo máximo de instrucción". Todo ello conduce de modo "irrevocable", prosigue el juez, de modo irrevocable, al dictado obligatorio de una resolución en la que se acuerde el sobreseimiento de las actuaciones.

Tras el auto de archivo, Luis Paniagua ha mostrado su "alegría por el final de un procedimiento que ha vivido con la tranquilidad de saberse inocente pero que, evidentemente, ha supuesto un daño político y personal irreparable para él y un sufrimiento inevitable para sus amigos, familiares y compañeros de partido".

Para Paniagua, el procedimiento ha puesto de manifiesto las "mentiras y falsedades de la ex portavoz, como demuestra el hecho de que los testigos de la denunciante se hayan retractado de sus propias manifestaciones, que junto a la documental aportada por Luis Paniagua evidencian la verdadera intención de la ex portavoz, que no era otra que infringir un daño político y personal".

Una vez finalizado este procedimiento, Luis Paniagua ha anunciado que "estudiará realizar las correspondientes acciones para resarcir el daño que se ha ocasionado a su derecho al honor y su imagen con lo que siempre ha considerado que era una denuncia falsa". Por último, ha agradecido "todo el apoyo recibido de su Partido, que ha sido consciente desde el primer momento de la injusticia que suponía la denuncia de la que fue portavoz del PP de Dos Hermanas como herramienta de venganza política ante su salida del grupo municipal".

Se enfrentaba a una petición de dos años de cárcel

En enero de 2020 el Juzgado Mixto número uno de Dos Hermanas acordó abrir juicio oral contra Paniagua por los delitos contra la integridad moral y de lesiones psíquicas sobre Cristina Alonso, a petición de la Fiscalía, que reclama para él dos años de cárcel.

En el escrito de acusación de la Fiscalía, se recogía que el 27 de mayo de 2015, cuando Paniagua y Cristina Alonso iban a estar juntos en el Grupo popular del Ayuntamiento de Dos Hermanas tras las elecciones municipales de ese año, el primero de ellos reclamó a la edil "explicaciones" de sus conversaciones con Manuel Varela, quien fuera candidato de Cs a la Alcaldía de Dos Hermanas y promotor de la denuncia por el presunto "chantaje" orquestado para que renunciase a su candidatura, pesando el hecho que Alonso declaró como testigo en la investigación de dicha denuncia y que Paniagua figuró como investigado en la misma hasta ser archivadas las actuaciones respecto a él.

Tras aquel día, según la Fiscalía, Paniagua se dirigía a Alonso reprochándole supuestamente que "no valía para nada" y avisándole de que todos se "reían de ella" porque "no tenía ni idea de nada", llamándola incluso "niñata antigua", siempre supuestamente.

En otra ocasión, según la Fiscalía, habría llegado a decirle "niñata de mierda, me tienes harto, la voy a coger de los pelos y la voy a arrastrar", expresiones que generaban en aquella "el consiguiente desasosiego", pues Paniagua se dirigía a Cristina Alonso con estas expresiones para "menoscabar su dignidad" y para que esta "abandonase el cargo de portavoz del grupo municipal", como así sucedió finalmente, siempre según el escrito de acusación del Ministerio Público.

Para ello, la Fiscalía considera que el acusado "le cambió el lugar de su mesa de trabajo, le arrancó los cables del ordenador que tenía asignado, le rompió papeles propios de su actividad como concejal, tiró al suelo la fotografía de su hija menor y ocultó las comunicaciones del Ayuntamiento dirigidas a ella", con el fin de "dificultar su labor y que la misma apareciese como incapaz de desarrollar su actividad política".