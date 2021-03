El alcalde y la ex alcaldesa se ven las caras por el bolso de Loewe

El juzgado de paz de Bormujos ha convocado este jueves al alcalde de la localidad, Francisco Molina (PSOE), para el acto de conciliación que le ha interpuesto la ex alcaldesa Ana Hermoso (PP) con el fin de que “se retracte y disculpe” por las injurias presuntamente vertidas al relacionarla con el llamado caso del “bolso de Loewe”.

Esta vista, en caso de concluir sin avenencia, es previa a la interposición de una querella criminal por injurias y calumnias en la que Hermoso solicitará ser indemnizada en 15.000 euros por el daño moral causado.

La denuncia se refiere a las declaraciones en un vídeo en las que el alcalde afirmó, en enero pasado, que “el único juicio abierto es el del PP del bolso de Loewe”, en referencia al juicio a que fue sometida Ana Hermoso en 2016 por recibir supuestamente un bolso de regalo por apoyar una moción de censura contra el PSOE. La ex alcaldesa fue finalmente absuelta por el TSJA.

El juzgado de paz ha citado a las dos partes a las 11 horas, con el apercibimiento de que, de no comparecer, “se tendrá el acto por intentado sin efecto” y quien no acuda será condenado a pagar las costas causadas.

El abogado de la ex alcaldesa, Manuel Pérez Peña, anunció en su solicitud de conciliación que, en caso de llegar a la querella criminal, Ana Hermoso solicitará la condena correspondiente y ser indemnizada en 15.000 euros “por el daño moral producido por tan graves injurias”.

Fue el pasado 22 de enero de 2021 cuando, en presencia de otros concejales de Bormujos, el alcalde emitió un comunicado a través de una grabación de vídeo, realizada en el despacho que ocupa como alcalde, que posteriormente divulgó e hizo público a través de diversos medios de comunicación. En ese comunicado aludió a Ana Hermoso afirmando que “el único juicio abierto es el del PP del bolso de Loewe”.

En su solicitud, Hermoso pide que Molina “se retracte y se disculpe” y lea tres párrafos de la sentencia del TSJA, entre otros el que afirma que la ex alcaldesa votó a favor de una moción de censura contra el PSOE a cambio de la promesa de cargo de primera teniente de alcalde, y “aunque se considerase probado que esto perseguía una preeminencia en el ámbito político de la localidad y un sueldo, no puede calificarse como injusto o contrario a Derecho dar su voto a favor de dicha moción, que no comportó ninguna suerte de deslealtad con sus electores”.

También reclama que el alcalde lea la parte de la sentencia que afirmó que la motivación para el voto de la moción de censura por parte de la acusada “no fue dicho regalo o dádiva”, por cuanto se produjo varias semanas después de que la señora Hermoso se hubiese comprometido públicamente a favor de la moción (sin que en aquel momento conociese que se le iba a regalar nada)”.