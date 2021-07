Seis años de cárcel y seis millones de euros por crear una web para descargas piratas

Durante muchos años miles de usuarios accedían a las webs piratas para descargarse películas, músicas y videojuegos de forma gratuita. Con las nuevas plataformas de contenido multimedia, la descarga pirata ha quedado un tanto en desuso, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado luz verde a la recopilación de las direcciones IP de los usuarios si se detecta que están pirateando. Europa ha vuelto a respaldar al sector audiovisual frente a los casos de piratería. Hace tres años, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona ordenó a Telefónica, Orange, Vodafone y Yoigo que bloqueasen el acceso de sus usuarios en HDFull y Repelis.

El negocio de estas webs de descargas está en los importantes ingresos publicitarios generados por el número de visitas que llegaba, en algunos casos, a las 60.000 diarias. La Guardia Civil llevó a cabo una importante operación en 2015 que desmanteló las principales estructuras de la piratería en internet, entre ellas la web “descargasmix”. Entonces se detuvieron a tres personas en Sevilla, Madrid y Argentina.

La Audiencia de Sevilla tiene previsto celebrar este lunes 5 de julio el juicio contra dos acusados –el ciudadano argentino será enjuiciado en este país–, a los que la Fiscalía de Criminalidad Informática de Sevilla imputa un delito contra la propiedad intelectual y reclama una condena de seis años de cárcel y el pago de una multa de 16.200 euros. Ahora bien, los acusados se enfrentan al pago de una indemnización de 6.366.823,23 euros por la piratería de las películas, música y videojuegos, entre otros productos.

Según la Fiscalía, uno de los acusados, identificado como C. B., al menos desde noviembre de 2009 desarrolló la página web descargasmix.com, en el que los usuarios podían compartir diversos contenidos, y a partir de octubre de 2012 cerró la posibilidad de compartir archivos libremente, centrando dicha labor a través de los uploaders y la publicación de enlaces de descarga "no autorizada y con ánimo de enriquecimiento injusto" de todo tipo de contenidos literarios, musicales y audiovisuales a través de los denominados cyberlockers–servicios de almacenamiento de archivos en la nube– y en menor medida con la red Torrent y el protocolo peer to peer.

Con estos enlaces, los usuarios podían acceder no sólo a las películas, sino también a los partidos de la Liga de fútbol y la Champions League, descargas de videojuegos, música, películas y series, programas informáticos e incluso revistas.

C. B. figuró como titular de la web hasta el año 2015, fecha en la que con el fin de "burlar sus posibles responsabilidades y continuando con sus funciones de webmaster, modificó la titularidad" a favor del ciudadano argentino F. H., que está siendo investigado por las autoridades judiciales del país sudamericano.

Dice el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso este periódico, que el acusado, siguiendo una estrategia para impedir o dificultar su identificación, creó un "entramado de redirecciones" de la página web hacia IP gestionadas primero por una empresa alemana, luego por otra de Estados Unidos y, a continuación, de Francia, hasta que en mayo de 2018 la Guardia Civil llevó a cabo la operación Démona contra el entramado de direcciones web vinculadas con el dominio descargasmix.com y asociadas (Descargasmix, DDmix, y hasta 15 variantes), que estaba considerada como la estructura informática más importante en la comunidad hispanohablante de vulneración de los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor. Esta página había llegado a ser la web número 72 más visitada en España, alcanzando las 60.000 visitas diarias.

El segundo acusado que será enjuiciado, A. F., vecino de Valdemoro (Madrid), "conocía y participaba activamente en funciones delegadas de administración del entorno web" al menos desde noviembre de 2012 y colaboró asimismo en el mantenimiento y administración de la página.

Ambos acusados, según la Fiscalía, obtenían los contenidos piratas de otras webs de descargas e incluso de trackers privados, a través de la grabación de contenidos procedentes de cuentas de pago de Netflix, HBOo Itunes, y en algún caso "comprados a otros uploaders".

Una vez obtenidos estos contenidos, procedían a ripearlos o a añadirles pequeñas modificaciones y los subían a diferentes cyberlockers, generando una dirección URL que posteaban en Descargasmix para que todos los usuarios tuvieran acceso a la descarga e incluso en algunos casos permitiera archivos Torrent de descarga de dichos contenidos. Cuando se produjo la operación policial, la web ofrecía más de 3.000 enlaces de descarga de películas.

Más de 118.000 euros en ingresos publicitarios

La Fiscalía recuerda que con esta actividad delictiva, los acusados obtenían ingresos de diversas empresas por la "inserción de banners u otro tipo de medios publicitarios" y también recibían gratificaciones de cyberlockers en función del "número de descargas y de las cuentas premium que realizasen los usuarios de la página web". Uno de los acusados, C. B., recibió entre 2010 y 2015 más de 118.000 euros, mientras que A. F. ingresó 22.115,25 euros entre 2011 y 2016.

Otra vía de ingresos era a través del llamado "minado de criptomonedas", que consistía en alojar en la web unos scripts que permitían utilizar la capacidad de cálculo del procesador del equipo del usuario sin su consentimiento, siempre para beneficio de los administradores. La utilización de esa alta capacidad de procesamiento, más allá del aumento del consumo eléctrico del usuario, generaba un excesivo calor en el equipo que, de forma continuada, puede producir daños físicos y una disminución de la vida útil del ordenador.