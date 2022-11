El colapso de los juzgados de lo Social continúa: Fijan otro juicio para marzo de 2026

Miguel Ángel Gutiérrez reconoce, no obstante, que "no es una cuestión caprichosa el señalamiento tan tardío sino que es una situación ocasionada por un exceso en la carga de trabajo del juzgado al que me dirijo", pero "no es menos cierto, que lesiona, dicho sea en estrictos términos de defensa, lo dispuesto en el artículo 24 en relación con el artículo 14 de la Constitución Española, en relación con el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores en conexión con lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Española".

En este sentido, añade que esta demora provoca una "caducidad de la instancia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 236 a 240 (Título IV del Libro I) de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Puede definirse la caducidad de la instancia como la terminación del proceso debido a su paralización durante un plazo de tiempo señalado por la ley, como consecuencia de la inactividad de las partes". El letrado recuerda que "el señalamiento tan extremadamente tardío en un procedimiento de Incapacidad permanente se entronca con otro concepto importantísimo, el denominado derecho de acceso a la justicia", que tal como indica el Consejo de Europa y el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y compartido por todos los operadores jurídicos, "abarca la idea que el acceso a la justicia no es sólo un derecho, sino también una herramienta de capacitación y empoderamiento fundamental para que otros derechos se puedan hacer realidad". La resolución recurrida, concluye, vulnera las normas europeas sobre derechos fundamentales que introducen el término “derecho de acceso a la justicia”, entre ellas las siguientes: Carta de los Derechos Fundamentales, artículo 47 (derecho a la tutela judicial efectiva)

Carta de los Derechos Fundamentales, artículo 51 (ámbito de aplicación)

Carta de los Derechos Fundamentales, artículo 52, apdo. 3 (alcance e interpretación de los derechos y principios)

Tratado de la Unión Europea (TUE), artículo 4, apdo. 3 -TUE, artículo 19

CEDH, artículo 6 (derecho a un proceso equitativo) -CEDH, artículo 13 (derecho a un recurso efectivo)

CEDH, artículo 35 (criterios de admisibilidad)

CEDH, artículo 46 (fuerza obligatoria y ejecución de las sentencias)