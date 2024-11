Condenado por vejar a una menor delante de sus padres: "¿Nos vamos a la cama?"

La Audiencia de Sevilla ha confirmado una sentencia de un juzgado que condenó a un varón por un delito leve de vejaciones sobre una menor de edad a la que dirigió "frases de connotación sexual" en un bar delante de sus propios padres. En una sentencia recogida por Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia resolvió un recurso de apelación de un varón, contra una sentencia previa del Juzgado número uno de Lebrija que le condena a una multa de 180 euros por un delito leve de vejaciones.

En concreto, el Juzgado número uno de Lebrija declaró probado que la noche del día 22 de abril de 2023, una menor de 15 años de edad se encontraba junto a sus padres en un bar cuando "se dirigió a ella" el acusado, "quien no le quitaba la mirada de encima desde que llegó al bar, entablando una conversación con ella".

En dicha conversación, según el relato de hechos probados de la sentencia inicial condenatoria, el acusado habría planteado a la menor que ambos fuesen juntos "a la cama", para después decirle que no estaba permitido al ser ella menor de edad. "¿Nos vamos a la cama? Ah, no que eres menor. No se puede", figura como palabras proferidas por el inculpado, generando a la menor "una situación hostil e intimidatoria".

Aunque el acusado recurrió dicha sentencia inicial condenatoria ante la Audiencia, alegando aspectos como que el testimonio de la menor no resultaría "convincente", dicha instancia provincial ha desestimado su recurso de apelación.

Según la Sección Séptima de la Audiencia, "no resulta creíble el argumento que en su descargo ha empleado el denunciado, tratando de extraer del mismo una pretendida animadversión de los denunciantes hacia su persona". "Concretamente refiere que ha ido al bar 'seis o 12 veces' y que solamente un día se dirigió a la menor y fue para llamar la atención porque estaba vejando a su padre, escenario inverosímil, no solamente por ser negado por los denunciantes, sino por no guardar el denunciado con los mismos ninguna relación que haga creíble una intervención similar, ni mucho menos que tal supuesta intervención haya podido ser la causa de la denuncia y haya llevado a la menor o a su padre a inventar un episodio tan desagradable, cuando han resultado manifiestos en el acto de la vista, tanto el malestar de la menor al recordar las frases de connotación sexual que le dirigió el acusado, como la natural indignación de su padre", resume la Audiencia.

Por eso, la Sección Séptima de la Audiencia desestima por completo el recurso de apelación y confirma plenamente la sentencia condenatoria.