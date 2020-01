El ex jefe contabilidad de Lipasam se apropió de más de un millón de euros

La historia del ex contable de Lipasam se ha convertido en un gran desfalco sin precedentes en una empresa pública del Ayuntamiento de Sevilla. El ex jefe de servicio del departamento económico y financiero de Lipasam Manuel M. G. se apropió presuntamente de más de un millón de euros de la empresa municipal de limpieza, según han confirmado a este periódico fuentes municipales. El Ayuntamiento ha presentado en el juzgado una ampliación de la denuncia en la que se cifra en 1.012.275 euros la cantidad que el ex responsable de contabilidad de esta empresa pública ha podido sustraer de acuerdo con el resultado de la investigación practicada hasta el momento.

La empresa municipal de limpieza Lipasam ha avanzado en sus investigaciones en torno a las irregularidades supuestamente cometidas por este ex trabajador, que fue responsable durante 30 años de la contabilidad de la empresa y cuya actuación está siendo investigada por el juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla.

Como resultado de estas indagaciones se ha presentado una ampliación de la denuncia con el objetivo de depurar la responsabilidad penal en la que se haya incurrido y la recuperación de los fondos de los que presuntamente se ha apropiado el ex trabajador.

En la primera denuncia ante el juzgado se incluyeron los primeros resultados de la investigación realizada que constataban transferencias a una cuenta personal del ex trabajador denunciado desde el año 2014 por un importe que ascendía a 422.512 euros, tal y como adelantó este periódico. No obstante, con el avance de las investigaciones se han detectado transferencias supuestamente vinculadas con este ex trabajador desde el año 2008, de forma que la cifra estimada en el estado actual de la investigación asciende a 1.012.275 euros.

Las mismas fuentes han precisado que esta cuantía puede todavía verse incrementarse como resultado de las investigaciones que se realicen en las próximas semanas y de la colaboración de la empresa Lipasam con el juzgado que instruye la causa. De las indagaciones realizadas hasta ahora, no hay indicio alguno de que estas irregularidades hayan afectado a terceros como proveedores o que hayan tenido incidencia alguna en contratos realizados por la empresa.

La denuncia contra el contable Manuel M. G. se produce por una presunta apropiación indebida en el ejercicio de sus funciones, hechos que fueron reconocidos por el propio trabajador, que habría estado supuestamente desviando dinero al menos desde el año 2008.

La investigación interna previa a la denuncia reveló que el modus operandi empleado por el jefe de servicio del departamento económico y financiero de Lipasam consistía en falsificar pagos que vulneraban los procedimientos internos establecidos en beneficio personal. Manuel M. G. aprovechó su responsabilidad y conocimiento en el ámbito de la contabilidad de la empresa para desviar dinero a sus cuentas personales, a través de falsificaciones de pagos en determinados momentos del año en su beneficio personal.

El trabajador usó procedimientos que lograron vulnerar todos los controles y auditorías de la empresa. En su estrategia defraudatoria, el funcionario creaba un asiento contable con todos los datos reales menos el número de cuenta, que era el suyo, duplicando el concepto de trimestres anteriores. También se investiga si empleó otras cuentas bancarias en el desfalco.

El ex jefe de Contabilidad reconoció los hechos tras la investigación interna de la empresa

Las irregularidades fueron detectadas en el marco de los procedimientos de control implantados por la empresa pública de limpieza. Una vez detectadas las irregularidades, el Ayuntamiento activó el protocolo para la prevención y detección de delitos, al tiempo que se produjo la desvinculación laboral de este trabajador, que ejercía como responsable de contabilidad de la empresa desde hace más de 30 años.

En el momento de ser despedido de Lipasam, el que fuera jefe de servicio económico y financiero reconoció su responsabilidad en los hechos, al tiempo que exoneró de los mismos a cualquier otro trabajador de Lipasam.