Coronavirus: un minuto de silencio por los abogados fallecidos

La concentración que los abogados sevillanos realizan cada 15 días en demanda de la reactivación judicial tras el coronavirus consistió este viernes en un minuto de silencio por los abogados fallecidos, cuya cifra las redes sociales sitúan en un mínimo de 75.

Un centenar de letrados y procuradores se concentraron, por segundo viernes, frente a la Audiencia provincial para reclamar la reactivación plena de la actividad judicial. La procuradora Inmaculada Ruiz Lasida dijo a los periodistas que “esta no es una lucha solo de abogados y procuradores sino de toda la Justicia. No es una lucha de profesionales contra funcionarios: ellos están intentando trabajar lo mejor posible pero no les dotan de medios”.

“A esto se le puede llamar de cualquier manera pero no es Justicia”, afirmó Ruiz Lasida, y añadió: “Para que algo funcione todas las partes son importantes porque el perjudicado es el justiciable. Nosotros queremos defender los derechos de nuestros clientes”.

Por su parte, el portavoz de los abogados, Alberto Pérez Miranda, afirmó que su reivindicación actual es poder acceder libremente a los edificios judiciales, igual que entran los jueces y funcionarios, y no con las restricciones y cita previa actuales. Criticó que estas restricciones y la falta de acceso al expediente digital se traduce en “menos garantías y derechos para los ciudadanos”.

Sobre la reanudación de la actividad judicial, afirmó que en la Audiencia solo hay dos salas penales acondicionadas con medidas de protección y solo se están celebrando un 10% de los juicios. Tampoco confía en la habilitación del 11 al 31 de agosto porque “la efectividad va a ser pobre, va a ser difícil localizar a testigos y peritos y al final va a haber más retraso”.