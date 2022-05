Las defensas de los ex altos cargos centran su alegato en combatir el delito de malversación

El combate de los ERE se centra en tratar de tumbar el delito de malversación, que es el que conlleva las penas de entre seis y ocho años de cárcel para nueve de los 19 ex altos cargos de la Junta condenados en la sentencia de los ERE. Con una limitación de un máximo de 20 minutos para exponer los recursos y teniendo en cuenta que el presidente de la Sala que revisa los recursos, el magistrado Juan Ramón Berdugo, ya había anunciado que el tribunal estaba convenientemente instruido de los recursos, las defensas de los principales condenados han empleado su intervención para combatir precisamente el delito de malversación.

La primera defensa en intervenir ha sido la del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que fue condenado a siete años, 11 meses y un día de cárcel por un delito continuado de malversación, y que ha presentado hasta 17 motivos para casar la sentencia. El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa a Antonio Fernández, ha calificado de "profundamente desacertada" la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla en noviembre 2019 y que, a su juicio, está llena de "oscuridades y contradicciones".

El letrado ha comenzado su intervención atacando la instrucción realizada en su día por la magistrada Mercedes Alaya, al afirmar que las diligencias previas de los ERE se abrieron en el año 2011 pero "en lugar de seguir el rastro del dinero" destinado a las ayudas sociolaborales y a empresas concedidas en el periodo enjuiciado 2000-2009, se empleó la vía de "criminalizar el uso de la transferencias".

Martínez del Hoyo ha considerado muy discutible que se pueda presumir la existencia de un "plan organizado", que resulta "inverosímil", que se produjo durante diez años para desviar los fondos públicos para "fines inconfesables", lo que ha provocado que se haya producido un "bucle fatal" que ha provocado "graves errores" en la sentencia ahora recurrida.

De los 19 ex altos cargos, fueron castigados con penas de cárcel por malversación el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, que fue condenado a seis años de cárcel, y también se impuso penas de prisión a los ex consejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, así como los ex viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román, el ex director general de Trabajo Juan Márquez y el ex director general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar.