El jefe de estudios asegura "al 100 por 100" que se dieron todos los cursos de formación

El jefe de estudios del Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades) ha asegurado este jueves que está "absolutamente seguro, al 100 por 100" de que todos los cursos de formación se desarrollaron por parte de este consorcio, en el que se investiga la falta de justificación de 1.320.850 euros correspondientes a las subvenciones públicas recibidas.

En una nueva sesión del juicio que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, el jefe de estudios de Formades, Pedro José Jiménez, ha explicado a preguntas del fiscal que esta completamente seguro de que se realizaron todas la acciones formativas programadas en el consorcio Formades, incluidas aquellas que iban dirigidas a trabajadores en activo y de las que el fiscal le ha recordado que no existe ninguna documentación, ni siquiera los partes de asistencia de los alumnos. "Los cursos se dieron todos", ha insistido el testigo, que ha añadido que había "memorias de actividades y resultados" -que el fiscal señala que no existe en la documentación aportada a la causa- y ha indicado que a él no se le requirió en ningún momento por parte de la Intervención de la Junta en relación con la ausencia de documentación.

Sobre esas memorias ha llegado a afirmar que se remitían al consejo rector de Formades e incluso se mandaba a la Dirección General de Formación, asegurando que él incluso las llevó personalmente en alguna ocasión, si bien el fiscal le ha reiterado que en el expediente "no consta esa información".

Precisamente el fiscal Fernando Soto le ha preguntado por unos "gastos fuera de lugar" según la interventora en relación con la "cubrición de una yegua". Según el jefe de estudios, él fue quien decidió que era algo necesario en el marco de un "curso de mayoral".

El testigo ha reconocido, no obstante, que la mayoría de los caballos que había en Formades eran "externos" -el consorcio había comprado sólo 5 o 6 pero llegó a tener un centenar de equinos-, cedidos por los propietarios mediante un "convenio de colaboración" mediante el cual el propietario cedía el uso de ese caballo para los cursos y el mantenimiento corría a cargo del consorcio. También ha dicho que tres de los acusados en este juicio -el hijo de la gerente, el sobrino, y un veterinario- cedieron caballos al consorcio.

El Ministerio Público también ha interrogado al jefe de estudios por su declaración ante la Guardia Civil, donde aseguró que el coste del mantenimiento de los caballos estaba "sobredimensionado", llegándose a pagar hasta el doble del precio de mercado por el pienso que se compraba además al veterinario procesado a un precio de 600 euros la tonelada frente a los 300. El testigo ha matizado, no obstante, que ese precio de 600 euros correspondía a una marca de primera categoría, spillers, mientras que el preciso de 300 euros era el de la avena de importación, aunque ha dicho que uno y otro producto "no tienen nada que ver".

Además, ha señalado que, en su opinión, estaba "sobredimensionado" el personal del consorcio en la parte administrativa, pero esa sobredimensión no se extendía al nivel operativo del centro, donde incluso los contratos de lo familiares de la gerente eran "insuficientes" para el trabajo que había.

Por último, el jefe de estudios ha reconocido que en alguna ocasión les dio "su opinión" al hijo y al sobrino de la gerente de Formades Ana María Orihuela sobre cómo tenían que facturar por los servicios que ofrecían, pero ha afirmado que "no les dio orden ni indicación" alguna. Sí ha dicho que es posible incluso que en alguna ocasión "le hiciera la factura en su ordenador, pero sería algo muy excepcional".