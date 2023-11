El exhibicionista condenado por acosar a tres niñas en Osuna consigue la suspensión de la pena y no entrará en la cárcel

El exhibicionista que entre septiembre de 2021 y octubre de 2022 hizo gestos y comentarios obscenos a tres niñas en Osuna, a dos de ellas en el mismo día y con apenas cinco minutos de margen entre un incidente y otro, ha salido muy bien parado de su paso por los tribunales. El pasado 19 de mayo, gracias al acuerdo que su abogado selló con la Fiscalía minutos antes del juicio, la Audiencia de Sevilla le impuso nueve meses de cárcel por dos delitos de provocación sexual a pesar de que inicialmente se exponía a ser castigado con un año de prisión, una pena ya de por sí baja que obedecía a que padece un trastorno mental que lo conduce a comportarse así. Pero José C.S. ni siquiera tendrá que entrar en un centro penitenciario, ya que el mismo tribunal ha suspendido la ejecución de la pena de prisión durante tres años.

Esa posibilidad, también contemplada en el acuerdo de conformidad entre su letrado y el Ministerio Público, ya fue planteada el día del juicio a la Sección Séptima de la Audiencia. La defensa basó su petición en el “arrepentimiento” del acusado, en que “está siendo sometido a tratamiento por la anomalía que lo llevó a cometer el delito” y en que pagará la indemnización con la fianza que ya prestó antes de la vista oral. Los magistrados anunciaron que se pronunciarían a la hora de ejecutar la sentencia y, llegado ese momento procesal, aprobaron la solicitud.

Por tanto, el condenado no ingresará en la cárcel siempre que no cometa ningún delito en ese plazo, persista en ese tratamiento psicológico supervisado por Instituciones Penitenciarias, respete las órdenes de alejamiento e indemnice a las tres víctimas. En concreto debe pagar 600 euros a cada una de las niñas por los daños morales que les ha causado y no puede acercarse a menos de 200 metros o comunicarse con ninguna de ellas durante dos años.

El primer hecho ocurrió el 16 de septiembre de 2021. A bordo de su coche, el hombre mostró los genitales e hizo actos obscenos ante una menor que iba sola camino del colegio. El encausado repitió esa conducta el 18 de octubre de 2022 ante otras dos niñas, una a las 8.10 y otra a las 8.15. Las tres menores tenían entre 11 y 12 años. A dos de ellas les dijo “¿te gusta?, ¿te gusta?”. A otra le profirió expresiones que la niña no entendió.

José C.S. padece un trastorno de exhibicionismo que lo impulsa a cometer actos así y que le valió para ganarse la eximente incompleta de anomalía o alteración psíquica y la consecuente reducción de pena.