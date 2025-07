Éxito de la huelga de jueces y fiscales en Sevilla: juicios suspendidos en masa y un trabajo “bien hecho” en la Audiencia

Los jueces y fiscales de toda España estaban llamados este martes al principio de una huelga histórica de tres días para protestar contra las reformas del Gobierno en materia judicial y, en el mismo sentido, reclamar “una Justicia independiente y de calidad”. Los primeros datos de seguimiento en Sevilla son los mismos que en el resto del país: un 75% de apoyo. Es decir, que tres de cada cuatro profesionales o se han quedado en su casa o han acudido a las sedes judiciales pero no para trabajar. El paro total, en cualquier caso, se ha desarrollado con la máxima normalidad, sin concentraciones ni manifiestos ni pancartas ni carteles ni por supuesto piquetes. Y con un dato positivo, al menos en la Audiencia de Sevilla: todos los juicios se han suspendido pero las partes fueron avisadas con antelación, como suplicaban en especial los abogados, así que nadie ha tenido que ir al Palacio de Justicia en balde.

De los cinco juicios que había señalados para este martes en las cuatro secciones penales de la Audiencia, el más mediático era el que se celebra en la Tercera en relación con el concurso de la mina de Aznalcóllar. De hecho, ayer mismo hubo una importante sesión en la que declararon los tres últimos acusados, entre ellos dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía. En cualquier caso, la decena y media de partes personadas en este asunto ya conocían de boca del tribunal que los magistrados secundarían la huelga y que la vista oral se reanudará el próximo lunes 7. Eso sí, esta paralización temporal de la causa, que perderá dos sesiones por la huelga, ha hecho que la Sala fije dos nuevas jornadas para rematar el juicio, en concreto el 14 y el 15 de julio.

En la Sección Primera también había un par de caso pendientes de ser juzgados este martes. En el primero, un presunto gamberro iba a ser enjuiciado como autor de una agresión a un hombre que lo pilló in fraganti cuando estaba reventando retrovisores de coches y bicicletas en la calle Adriano junto a otros dos jóvenes, caso por el que se expone a una petición de cuatro años de cárcel. Y, casualmente, después iba a entrar en la sala un ladrón reincidente para quien la Fiscalía solicita cinco años de prisión porque también lo acusa de destrozar los espejos de unas motocicletas y usarlos para fracturar las ventanillas de un Audi y un Tesla y robar veinte euros que había en el interior del primer vehículo, todo ello en un garaje en la calle Electricidad.

La Sección Cuarta también fue muy previsora. Para este martes estaba prevista la segunda sesión, de un total de tres, de un juicio sobre administración desleal que en teoría debió haber empezado el lunes. Pero como el tribunal ya sabía que iba a apoyar la huelga, advirtió a las partes de que el juicio no comenzaría y después se suspendería, sino que directamente se suspendería el mismo lunes y se dejaría para más adelante.

El quinto y último juicio de la mañana se iba a celebrar en la Sección Séptima. La historia de este caso es la de cuatro supuestos traficantes, tres hombres y una mujer, para quienes la acusación pública pide entre cinco y cuatro años entre rejas por vender droga en Mairena del Alcor.

“La Audiencia lo ha hecho bien”, reconocía un abogado respecto a esa labor de aviso previo para que ningún compañero, ningún cliente y ningún testigo tuviese que ir al Prado para nada. Hay que felicitar en este sentido a los funcionarios y funcionarias del cuerpo de tramitadores de la Audiencia, que se encargaron de esa trabajosa faena.

Este mismo letrado, dicho sea de paso, expresaba esa enhorabuena porque en los juzgados de lo Penal, donde diariamente se celebran decenas y decenas de juicios, no habían dado abasto para suspender con antelación. De hecho, este abogado acudió al Penal número 13 para una vista por receptación pensando que no habría acto y se encontró con que ni el juez ni el fiscal hacían huelga.

Hay que matizar otra arista del paro: como el Poder Judicial no fijó servicios mínimos porque entiende que los jueces no tienen derecho a hacer huelga, las asociaciones convocantes sí los establecieron y determinaron que al menos los que estén de guardia o los que tuvieran juicios con causas con preso tendrían que afrontar un día normal de trabajo. El seguimiento no ha llegado al 100% por eso y porque ha habido juzgados de lo Penal o de Instrucción que sí han funcionado con normalidad.