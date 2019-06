El juez expulsa a los padres de Marta del Castillo del juicio al Cuco

El juez de Instrucción número 2 de Sevilla, Carlos Mahón, ha expulsado a los padres de Marta del Castillo del ejercicio de la acusación particular en la causa por falso testimonio abierta contra Francisco Javier García Marín, el Cuco, y su madre, Rosalía García Marín, en relación con la declaración que ambos prestaron en el juicio por el asesinato de Marta del Castillo, celebrado en 2011.

En un auto al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado estima la petición realizada en su momento por el abogado de la defensa Rafael Ramírez García del Junco –que más tarde renunció a representar al Cuco y a su madre, siendo sustituido por el letrado Agustín Martínez, el defensor de los jóvenes de la Manada– para expulsar a los padres de Marta como acusación particular en esta causa, en la que el magistrado procesó en febrero pasado al Cuco y a su madre la entender que “urdieron un plan que tenía como única finalidad engañar al tribunal acerca de lo realmente acaecido el día 24 de enero de 2009”, cuando fue asesinada la joven en un piso de León XIII.

En la resolución el juez considera que "procede no tener a Antonio del Castillo y Eva Casanueva como acusación particular en esta causa, a la vez que se reconoce a los mismos el derecho a ejercer la acción popular siempre y cuando interpongan la correspondiente querella, que la perforación se haga efectiva antes del trámite de calificación del delito en el procedimiento abreviado y que presten fianza en cuantía de 300 euros", precisa el auto.

La decisión del juez coincide con la postura de la Fiscalía que apoyó a la defensa en el sentido de expulsar a los padres del procedimiento, aunque consideró que tenían derecho a ejercer la acusación popular previa presentación de querella y prestación de una fianza que ahora el instructor ha fijado en 300 euros.

El instructor sostiene en el auto, tras analizar la petición de la defensa y la postura de la Fiscalía y de los padres de Marta, que "no le falta razón a aquellos cuando manifiestan que no es posible considerar a estos últimos como acusación particular y ello porque carecen de la condición de perjudicados por el delito de falso testimonio que aquí se investiga".