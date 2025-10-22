Los fiscales de Andalucía honran a Luis Portero en el 25º aniversario de su asesinato por ETA

La junta de los ocho fiscales jefes provinciales de Andalucía, convocada por la Fiscal Superior Ana Tárrago, se ha centrado este miércoles en recordar a Luis Portero al cumplirse los 25 años de su asesinato por ETA. Su figura ha sobrevolado la reunión mantenida en la sede de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en Granada, a donde han asistido José María López (Almería), Pilar Sánchez (Jaén), Concepción Rodríguez (Granada), Juan Bautista Calvo-Rubio (Málaga), Fernando Sobrón (Córdoba), Ángel Núñez (Cádiz), Alfredo Flores (Huelva) y Luis Fernández Arévalo (Sevilla).

La reunión, celebrada en la sala de juntas de la Fiscalía de Andalucía, ha estado presidida por un cuadro con el retrato de quien fue fiscal jefe del TSJA. Allí, los máximos representantes del Ministerio Público en las ocho provincias andaluzas han recordado “su figura humana y profesional como gran defensor de la legalidad y de la independencia judicial", así como el "legado" que dejó como "ejemplo de integridad, servicio público y compromiso con la Justicia”.

Junto al retrato que preside la sala de reuniones, el edificio de la Fiscalía de Andalucía también tiene en su entrada una placa conmemorativa a su figura que se colocó en el acto del 20º aniversario de su asesinato.

En el orden del día de la Junta, que se celebra dos veces al año, también se han abordado varias cuestiones de organización interna, como la implantación de las medidas incluidas en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y el análisis de la evolución del nuevo servicio de mediación penal, además de informar sobre las Juntas de Fiscales Superiores, celebrada en Zaragoza, en junio, y de los Fiscales Jefes Provinciales en Madrid, de septiembre.