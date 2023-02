La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el fundador del hotel Casa Imperial por fraude

La huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) sigue adelante y la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, de nuevo, no pudo celebrar ayer el juicio contra el fundador y propietario de uno de los mejores hoteles de la ciudad, el Casa Imperial, para quien la Fiscalía solicita cuatro años de cárcel, una multa próxima a los dos millones de euros y una indemnización de casi 650.000 euros a favor de la Agencia Tributaria. Y todo por un presunto delito contra la Hacienda Pública por no declarar el IVA de dos operaciones por las que una sociedad bancaria que gestiona inmuebles adquirió parte de la manzana donde se encuentra el establecimiento hotelero.

Casa Imperial S.L. se constituyó en mayo de 1996 y su administrador único era el empresario alemán Jochen Knie. El 28 de diciembre de 2012 cesó en el cargo y nombró al otro procesado, el colombiano Luis B.L., pero como las cuentas anuales no estaban “debidamente depositadas”, ese nombramiento no pudo hacerse oficial en el Registro Mercantil. En el Boletín Oficial (Borme) del 5 de febrero de 2013 sí consta la dimisión de Knie. En consecuencia, según afirma la Fiscalía, el germano "continuó de facto ejerciendo el control, dirección y administración de hecho" de la sociedad "con la colaboración" del otro investigado.

Ambos supuestamente "omitieron" la presentación de las declaraciones trimestrales y anuales del IVA de 2012, con lo que "ocultaron" el dinero devengado y cuotas "percibidas" por Casa Imperial S.L. como consecuencia de la transmisión de "determinados inmuebles" a Buildingcenter S.A. Así, Hacienda dejó de ingresar 649.914,40 euros.

La primera operación data de enero de 2012. Buildingcenter, a través de una ejecución hipotecaria, adquirió una finca en el número 2 de la calle Calería que era propiedad de Casa Imperial por 324.648 euros más otros 58.436,64 euros en concepto de IVA (18%). La entidad transfirió el dinero a la cuenta de Casa Imperial el 24 de diciembre y Knie, presuntamente, sacó 58.422,20 euros cuatro días después y canceló la cuenta.

La acusación defiende que el fisco dejó de ingresar casi 650.000 euros por estas "omisiones"

En la segunda operación, Buildingcenter adquirió apartamentos en construcción en el número 29 de la calle Imperial, precisamente la dirección del hotel, por 2.824.580 euros más 593.161,80 de IVA (21%). La transferencia fue el 29 de noviembre de 2012 y Knie supuestamente cobró dos cheques por un total de 660.000 euros el 21 de diciembre.

Además de la pena de cárcel para el alemán, que era la única persona autorizada a operar en esa cuenta de Casa Imperial, y para Luis B.L., la Fiscalía reclama que paguen una multa de 1.949.743 euros (o seis meses en prisión si no la abonan) y que durante seis años no puedan optar a subvenciones o ayudas públicas y pierdan el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social. El Ministerio Público también pide que indemnicen a la Agencia Tributaria con 649.914,40 euros. La sociedad que gestionaba el hotel tampoco sale bien parada: la acusación solicita que pague la misma multa y que no tenga ayudas ni beneficios durante seis años. El juicio ya se suspendió en julio del año pasado.