La Fiscalía de Sevilla pide 20 años de cárcel para el interno acusado de pegar fuego a una residencia del Parque Alcosa

El Sábado Santo de 2022 estuvo a punto de entrar en los anales de la historia negra de Sevilla. En el Parque Alcosa, en una residencia de personas mayores y con discapacidad, un interno que llevaba días amenazando de muerte a los que allí vivían o trabajaban pasó de las advertencias a los hechos y en plena madrugada pegó fuego a su cama con la intención de que el incendio alcanzase al resto del centro. La reacción de los Bomberos y la Policía evitó una tragedia, pero la gravedad del suceso es innegable y la prueba es que la Fiscalía pide que el presunto pirómano sea condenado a ni más ni menos que veinte años de cárcel. El juicio está señalado para finales de mes en la Audiencia de Sevilla.

Los hechos, según relata el fiscal en su escrito de acusación provisional, ocurrieron sobre las cinco de la mañana del 16 de abril en el Centro de Asistencia Vitalia Alcosa RGB. La “mayoría” de los residentes eran personas “dependientes por su edad avanzada, deterioro cognitivo y otras discapacidades” y muchos necesitaban ayuda “para las actividades más básicas de la vida, incluso levantarse de la cama”.

El caso es que ese día y a esa hora, “de forma intencionada”, el acusado cogió un mechero y “prendió fuego al cochón de la cama de su habitación”, la 234. La estancia quedó “totalmente calcinada”. Según el Ministerio Público, el hombre obró así “con la voluntad” de que el fuego “se extendiese a otras dependencias y habitaciones” mientras internos y trabajadores dormían. Lo hizo, por tanto, “a sabiendas de que con su acción era probable que les causara la muerte”.

El incendio no derivó en drama gracias a la “rápida intervención” de los Bomberos y la Policía, que “permitió evacuar” a decenas de personas “antes de que el fuego se propagase por sus habitaciones”. La segunda planta (allí estaba el foco) y la primera acabaron “afectadas por el humo”.

La Fiscalía no acusa a la dirección del centro pero considera que “no adoptó las medida de protección necesarias”, sobre todo porque el acusado “en reiteradas ocasiones” había dejado claras sus intenciones con frases como “vais a morir todos”, “vais a morir, guarras”, “cualquier día vais a morir ardiendo” o “yo hoy te mato”. “Lo gritó horas antes de prender fuego a su colchón”, apunta la acusación, que imputa al procesado, de 52 años y con un 67% de discapacidad, un delito de incendio en concurso ideal con doce tentativas de homicidio.

Doce afectados de entre 34 y 87 años

No hubo víctimas mortales, por suerte, pero los servicios de emergencias tuvieron que atender a doce personas por inhalación de humo que además tardaron un par de días en recuperarse. El escrito de calificación provisional de la Fiscalía cita todos los casos uno por uno. Se trata de once hombres y una mujer en un abanico de edad muy amplio: el más joven tenía 34 años en el momento de los hechos y el más mayor, 87. La única mujer del grupo tenía 74 años. De todas formas, los afectados no pasaron de sufrir “inhalación leve”, según hace constar el Ministerio Público. Eso sí, como parte de la condena que reclama la acusación se incluye que al encausado se le prohíba acercarse a menos de 300 metros de todas las víctimas y comunicarse con ellas durante diez años. Esa orden de alejamiento ya está en vigor, pero como medida cautelar y provisional, desde que el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla acordó que el protagonista saliese en libertad provisional el 18 de abril de 2024. En total estuvo dos años justos en prisión preventiva, situación en la que entró al día siguiente del incendio.