Los graduados sociales de Sevilla celebraron en la Audiencia Provincial el acto de jura de nuevos colegiados

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla ha celebrado su tradicional Jura o Promesa Anual de Colegiados en la Audiencia Provincial de Sevilla. El acto ha estado presidido por la representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental y Ceuta y Presidenta de la Sala de lo Social del TSJA, Begoña Rodríguez; el presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Álvaro Martín; el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla, Luis Fernández Arévalo; el Letrado de la Administración de Justicia de Tareas Gubernativas de la Audiencia Provincial de Sevilla, Luis Revilla, y el Decano del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, Juan Antonio Montes Montero.

Acompañados por otros miembros de la Junta de Gobierno del Colegio y de familiares, este año han prestado juramento o promesa, acompañados por sus padrinos y madrinas, los colegiados María Pilar Bermúdez, Mónica Corbacho, Roberto García, José Luis Garrudo, María Isabel Hervás, Amelia Mo Kong, Pablo Jesús Rodríguez, Nahir Silvana Siches y Sandra Pilar Valencia.

El decano del Colegio ha destacado “la importancia y el inmenso honor de celebrar este solemne acto en un lugar tan emblemático para la Justicia en Sevilla, como es el Salón de Plenos de nuestra Audiencia Provincial, y más un año tan significativo como éste en el que cumplimos 100 años como profesión.”

A su vez, ha felicitado a todos los nuevos graduados sociales que han jurado o prometido la profesión, recordándoles que “habéis asumido un honor y una responsabilidad mayúsculos: la de ejercer la noble profesión de Graduado Social. Sois, desde este momento, garantes y defensores de nuestro emblema: Justicia Social. Sois los profesionales que velarán por el equilibrio en las relaciones laborales y de Seguridad Social. En un mundo de constantes cambios legislativos, la figura del Graduado Social no es solo importante, es esencial para nuestra sociedad, actuando como el principal motor de la paz social y la seguridad jurídica en el ámbito sociolaboral.”

Para finalizar, ha querido destacar que “vuestro juramento o promesa os obliga a actuar siempre con el máximo respeto a la justicia y a todas las instituciones que la representan, así como a todos los operadores jurídicos con los que vais a colaborar día a día: jueces, fiscales, letrados de la admón. de justicia, secretarios y funcionarios y las profesiones compañeras: abogacía y procura. Os recuerdo que la justicia no es solo un fin, es uno de los pilares básicos de nuestro Estado Democrático de Derecho. Solo respetando profundamente su esencia y sus mecanismos conseguiremos avanzar como sociedad, convivir en paz y progresar.”

Por su parte, Begoña Rodríguez, representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental y Ceuta y presidenta de la Sala de lo Social del TSJA ha felicitado a los nuevos graduados sociales y se ha congratulado de la celebración de este acto y de la evolución de la profesión de Graduado Social “hasta hacerse esenciales. Un título que se han ganado a pulso a base de trabajo, como se demostró en la pandemia, cuando se paró el país ellos siguieron trabajando, tratando de arreglar lo inarreglable y sosteniendo con su trabajo al país para que siguiera funcionando.”

Rodríguez les recordó a los nuevos graduados que “sus antecesores consiguieron todo lo logrado gracias a la formación, humildad y perseverancia. Y esos mismos principios deben ser sus guías en su actividad profesional”. “Vuestro lema es Justicia Social, dos palabras que por separado son mucho, pero juntas abarcan un universo”, finalizó su intervención clausurando el acto.

El presidente de la Audiencia Provincial felicitó a todos los nuevos graduados sociales que han realizado el acto de jura o promesa, destacando “la labor profesional que realizan día a día los graduados sociales en una jurisdicción como la social que no se encuentra en su mejor momento.”

El Fiscal Jefe de Sevilla también quiso felicitar a los nuevos graduados sociales y también incidió “en la importancia de la formación continuada porque el derecho es muy dinámico y te obliga a estar actualizado constantemente.”

Por último, el Letrado de la Administración de Justicia de Tareas Gubernativas de la Audiencia Provincial de Sevilla, Luis Revilla quiso destacar en su felicitación a los nuevos graduados sociales “que comienzan su camino laboral en una profesión que ha sabido ganarse su sitio poco a poco gracias a la lucha de los que están y los que les han precedido. Hoy en día es una profesión muy completa que mueve muchos asuntos en la Jurisdicción Social.”