En la investigación por el material incautado a Miguel Carcaño no aparece por ahora ninguna funcionaria implicada

Un juzgado de Ciudad Real está investigando la incautación hace algo más de un mes a Miguel Carcaño de determinados objetos prohibidos que le fueron intervenidos en la cárcel de Herrera de la Mancha, donde cumple su condena por el asesinato de Marta del Castillo. Así lo han confirmado a este periódico fuentes penitenciarias que, sin embargo, han insistido en que hasta el día de hoy no aparece ninguna funcionaria de la prisión implicada en estos supuestos privilegios o favores de los que habría estado disfrutando el interno.

Los padres de Marta del Castillo, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, pidieron ayer a Instituciones Penitenciarias que abra una investigación para tratar de esclarecer los supuestos privilegios que Miguel Carcaño estaría teniendo en la cárcel de Herrera de la Mancha, donde le habrían sido intervenidos un ordenador "artesanal" o una tablet, un pincho Wifi para su conexión con el exterior y un teléfono móvil, entre otros efectos que le habría sido facilitado presuntamente por una funcionaria con la que el asesino mantendría relaciones. Así lo solicitaron los padres de Marta durante su intervención en el programa Código 10 de Cuatro, presentado por los periodistas Nacho Abad y David Alemán, que desveló en exclusiva los supuestos privilegios de Miguel Carcaño.

El padre de Marta, Antonio del Castillo, pidió una investigación sobre estos supuestos privilegios. "Ahí hace falta una investigación en serio, como se está haciendo con Ana Julia Quezada", afirmó el padre, que ha considerado que se trata de una "dejación de funciones de libro, es corrupción, creo que hay un delito de cohecho".

Sin embargo, fuentes penitenciarias han confirmado a este periódico que en este caso ya "se ha abierto una investigación y trasladado toda la información sobre el material incautado a la autoridad judicial", aunque no han precisado qué tipo de objetos prohibidos para la población reclusa le fueron intervenidos al asesino de Marta del Castillo hace algo más de un mes.

"Cuando los funcionarios detectan o incautan material prohibido, la Administración hace un seguimiento y analiza los hechos. En caso, además, de que ese material pudiera tener trascendencia penal, se pone en conocimiento del juzgado", han precisado las mismas fuentes, que han confirmado el traslado de la información a un juzgado de Ciudad Real.

En lo que sí han insistido estas fuentes es que, en el momento actual de la investigación, no aparece implicado ningún funcionario o trabajador de la cárcel de Herrera de la Mancha, al menos en la investigación que se ha desarrollado hasta el día de hoy.

"No me creo que haya montado un ordenador a piezas, es absurdo, Miguel que no acabó la EGB", añadió el padre. "Está muy a gusto donde está ahora mismo, ojalá le privaran de libertad hasta que se muriera, pero pienso que se encuentra bastante bien", ha opinado Eva Casanueva. Los padres de Marta han pedido a Instituciones Penitenciarias que cambie de prisión a Carcaño y lo envíe a una del Puerto de Santa María (Cádiz), "y a la funcionaria a Galicia", ha insistido Antonio del Castillo, mientras que la madre ha considerado que deberían expedientar a la trabajadora.