El juez de los ERE ya se ha jubilado anticipadamente

El magistrado de la Audiencia de Sevilla Juan Antonio Calle Peña, que presidió el juicio del denominado "procedimiento específico" de los ERE y redactó la sentencia que condenó a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ya se ha jubilado anticipadamente, según publica el BOE este viernes. Como curiosidad, su jubilación ha coincidido precisamente el día en el que se cumple el segundo aniversario de la publicación de la histórica sentencia de la Audiencia de Sevilla que en 2019 condenó a 19 ex altos cargos,

El BOE publica el anuncio del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que declara la "jubilación voluntaria anticipada" del magistrado, "con efectos del 19 de noviembre de 2021 y con los derechos pasivos que le correspondan por esta causa".

Como ponente del caso de los ERE, el magistrado redactó los 1.281 folios que integran la sentencia. Calle Peña estuvo once meses redactando la histórica sentencia que condenó a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 17 ex altos cargos de la Junta por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Y antes de dictar la sentencia, presidió las 152 sesiones del juicio que se desarrolló a lo largo de un año en la Audiencia de Sevilla.

La semana pasada, en concreto el pasado 8 de noviembre, el magistrado se colocó la toga en una de sus últimas intervenciones profesionales en el juicio celebrado por otra macrocausa, en este caso la de Invercaria, donde ha presidido el tribunal encargado de enjuiciar las ayudas de más de 300.000 euros concedidas a la empresa Fumapa. Ese día, alguna de las defensas tuvieron unas palabras de reconocimiento para el magistrado.

En un entrevista que concedió a este periódico, Calle Peña manifestó que el juicio de los ERE fue el mayor reto profesional por la “dificultad de celebrar el juicio, organizarlo y por la complejidad”.