El juez amplía hasta agosto la investigación del robo a María del Monte

La investigación por el asalto al chalé de María del Monte se amplía por otros seis meses, hasta agosto de este año, cuando se cumple el segundo aniversario del robo. Tras el giro del caso que ha supuesto la imputación de otros tres presuntos autores del robo, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha dictado un auto en el que acuerda una prórroga por otros seis meses de la investigación, la segunda que se produce en esta causa.

En la resolución, el juez señala que en estos momentos la investigación del robo no podrá acabar antes de mañana, 28 de febrero -fecha hasta la que se había previsto la investigación, tras haberse acordado ya con anterioridad una primera prórroga-, puesto que la declaración de los tres nuevos investigados está prevista para el próximo 7 de marzo. Y en este sentido, el instructor señala que de las declaraciones de estas tres personas, a los que la Guardia Civil considera también presuntos autores materiales del delito, "pudieran derivarse otras o bien cualquier otra diligencia a consecuencia de las ya acordadas" y que pudieran ser solicitadas por las acusaciones o las defensas.

La Fiscalía de Sevilla había pedido al magistrado que acordara esta ampliación de la investigación precisamente ante la "eventualidad de que a resultas de las mismas [las declaraciones de los tres nuevos sospechosos] sea necesaria la práctica de otras diligencias cuya concreción no es posible en el presente momento procesal, pero que, en todo caso, resulten imprescindibles para la averiguación de los hechos y la identificación de sus presuntos autores".

De esta forma, la investigación por el asalto a la vivienda de María del Monte e Inmaculada Casal se extenderá, en principio, hasta finales de agosto de este año, coincidiendo con el segundo aniversario de un robo que tuvo lugar en la madrugada del 25 de agosto de 2023.

Los tres nuevos imputados se suman a los ocho que ya figuran en la causa, entre ellos el sobrino de la popular cantante, Antonio Tejado, a quien la Guardia Civil mantiene como cooperador necesario de los delitos y "autor intelectual" del mismo, por haber facilitado presuntamente a la banda que materializó el robo la información privilegiada para llevarlo a cabo.

Se trata de C. M. C. R., A. J. R. R. y J. F. N. D., todos ellos con diversos antecedentes policiales por otros delitos y que han sido imputados tras un atestado ampliatorio que ha elaborado la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso este periódico y que tiene una extensión de 166 folios. El primero de estos investigados, que tiene antecedentes por robo o hurto de vehículo, lesiones y detención por una requisitoria, fue precisamente una de las personas que mantuvo una reunión la tarde del 23 de agosto -dos días antes del asalto- con Antonio Tejado y su amigo, el ciudadano ruso Arseny Garibyan, en un bar junto a la Jefatura Superior de Policía de Blas Infante. El atestado de la Guardia Civil considera que C. M. C. R. sería uno de los "autores materiales" del asalto a la vivienda de María del Monte, ya sea por haber sido uno de los individuos que accedieron al interior de la vivienda o que se encargara de la vigilancia exterior o el transporte y la espera para la posterior huida de los otros investigados, y para ello apunta que la madrugada antes del robo, el 24 de agosto, su teléfono y el del ciudadano ruso Arserny Garibyan, sus teléfonos se posicionan en la zona de la vivienda, donde el ruso perdería incluso el terminal.

Un segundo investigado que ha sido citado a declarar el próximo 7 de marzo, identificado como J. F. N. D. -que cuenta con diez antecedentes previos por delitos de robo, lesiones, amenazas, homicidio en grado de tentativa y daños, entre otros-, sería la persona que, según el instituto armado, dirigió el grupo que entró en el chalé de María del Monte e Inmaculada Casal, y que "recibió la proposición de su ejecución" por parte del ciudadano ruso.

El tercer nuevo investigado es A. J. R. R., quien en la madrugada del 25 de agosto recibe una llamada de J. F. N. D., en la que le dice que "van a ir a eso", una expresión que la Guardia Civil interpreta como que iban a perpetrar el robo en la casa de la cantante.

Antonio Tejado sigue señalado por la Guardia Civil

En el atestado remitido al juzgado, la Guardia Civil ha ratificado el rol de "cooperador necesario" y "autor intelectual" de Antonio Tejado en el robo al chalé de su tía. Los investigadores de la Unidad Orgánica de Policía Judicial insisten en señalar el relevante papel que, a su juicio, el sobrino de la cantante habría desempeñado presuntamente en el robo, por cuanto consideran que "existen indicios suficientes para afirmar que Antonio Tejado es la única persona que puede haber aportado toda la información necesaria al grupo delictivo para la ejecución de los hechos". Los investigadores consideran al sobrino de la cantante cooperador necesario de, al menos, tres delitos: robo con violencia e intimidación, detención ilegal y pertenencia a organización criminal.

El informe detalla los contactos de Tejado con el ruso Arseny Garibyan y con uno de los nuevos investigados, C. M. C. R., en "instantes que deben de ser entendidos como claves dentro de los preparativos y posteriores desarrollos de la ejecución", aseguran en alusión a la reunión que tuvo lugar entre estos tres imputados la tarde el 23 de agosto de 2023 en un bar junto a la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, en la avenida de Blas Infante.

Todo ello, prosiguen los agentes, se suma a la obtención, horas antes del asalto, de "información clave para conocer que María del Monte se iba a encontrar en el interior de la vivienda y cuántas personas más la acompañarían. Siendo, esto último, sólo conocido en aquellos instantes por Inmaculada Casal" y la empleada del hogar, de quien recuerdan que también fue víctima del robo y sobre la que "no existe en la actualidad ningún indicio o dato que la relacione, directa o indirectamente, con alguno de los autores".