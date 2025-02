La Guardia Civil insiste en señalar a Tejado: "Es la única persona que pudo aportar toda la información necesaria al grupo delictivo"

La Guardia Civil ha ratificado el rol de "cooperador necesario" y "autor intelectual" de Antonio Tejado en el robo al chalé de su tía, María del Monte. En el nuevo atestado remitido al juzgado que investiga el caso, que ha imputado a otras tres personas en el asalto, los investigadores de la Unidad Orgánica de Policía Judicial insisten en señalar el relevante papel que, a su juicio, el sobrino de la cantante habría desempeñado presuntamente en el robo, por cuanto consideran que "existen indicios suficientes para afirmar que Antonio Tejado es la única persona que puede haber aportado toda la información necesaria al grupo delictivo para la ejecución de los hechos". Los investigadores consideran al sobrino de la cantante cooperador necesario de, al menos, tres delitos: robo con violencia e intimidación, detención ilegal y pertenencia a organización criminal.

El informe detalla los contactos de Tejado con el ruso Arseny Garibyan y con uno de los nuevos investigados, C. M. C. R., en "instantes que deben de ser entendidos como claves dentro de los preparativos y posteriores desarrollos de la ejecución", aseguran en alusión a la reunión que tuvo lugar entre estos tres imputados la tarde el 23 de agosto de 2023 en un bar junto a la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, en la avenida de Blas Infante.

Todo ello, prosiguen los agentes, se suma a la obtención, horas antes del asalto, de "información clave para conocer que María del Monte se iba a encontrar en el interior de la vivienda y cuántas personas más la acompañarían. Siendo, esto último, sólo conocido en aquellos instantes por Inmaculada Casal" y la empleada del hogar, de quien recuerdan que también fue víctima del robo y sobre la que "no existe en la actualidad ningún indicio o dato que la relacione, directa o indirectamente, con alguno de los autores".

Desde el principio de la investigación, la Guardia Civil ha puesto de manifiesto que los ladrones necesitaban conocer un conjunto de informaciones y datos referentes al chalé de la cantante y las personas que estaría en la casa que "sólo podían ser aportados por alguien, no sólo muy allegado al núcleo familiar, sino que pudiera haber tenido libre acceso al interior de la vivienda y a su zona ajardinada, así como ser de plena confianza de las propietarias o principales moradoras de la misma".

La seguridad de la vivienda, moradores y la localización de las joyas

Los agentes indican que para llevar a cabo el robo en la casa de María del Monte e Inmaculada Casal era necesario conocer "de forma fehaciente y actualizados al día, datos muy íntimos sobre la seguridad de la vivienda, moradores en el momento del asalto, distribución de la vivienda, localización de las joyas y que éstas existen, existencia de una caja fuerte y que la misma se encontraba en el dormitorio principal", elementos que se conocen como "información privilegiada", añade el informe, que apunta que esta información no podría haberse logrado por un "simple comentario o conjunto de ellos sobre la presencia de joyas, dinero u objetos valiosos en un lugar concreto que pudieran desencadenar en un robo con fuerza en el que se utilicen todo tipo de herramientas y útiles habituales por los autores".

Para los investigadores, en el caso de María del Monte "de forma evidente y alarmante para las propias víctimas, la información debe haber sido aportada al detalle, con seguridad y al unísono con los actos, al menos, preparatorios de los hechos, por lo que la fuente de información se convierte en un autor necesario de los hechos, puesto que sin su entrada en escena los hechos no podrían haberse cometido en los extremos observados ni con el resultado obtenido por los autores, quienes se aseguraron la obtención del mayor botín posible en el menor tiempo y con la máxima seguridad posible para ellos en la ejecución".

Los indicios que la Guardia Civil apuntan sobre la información que tenían los ladrones:

Buscaban una caja fuete y conocían que ésta se encontraba en el dormitorio principal, lo que explicaría la necesidad de María del Monte estuviera en la casa.

Conocían que la cantante estaba esa madrugada en el interior de la vivienda, siendo "llamativo que ésta regresara de un viaje imprevisto la tarde previa".

Sabían que en la vivienda estaban la hija y el marido de Inmaculada, a los que se dirigieron como "la niña" y "el novio de la niña".

Parecían conocer la distribución de la csa, dirigiéndose de forma directa a los dormitorios de la planta alta y al sótano, donde estaba la empleada del hogar.

Sabían que la puerta principal podría abrirse con facilidad, la abrieron de dos patadas.

Conocían que la alarma y las cámaras no funcionaban.

Accedieron por el descampado que detrás de la vivienda, "saltando justo por el punto en el que existe un mejor apoyo de caída desde el exterior".

Tuvieron una excesiva "consideración" o "empatía" con las víctimas, sobre todo con María del Monte, a la que no maniataron ni agredieron en ningún momento.

De esta forma, los agentes concluyen que todo este cúmulo de circunstancias y requisitos indispensables a conocer, en concordancia con los indicios existentes en esta investigación "sólo se acumulan en una persona, Antonio Tejado, quien no sólo es amigo íntimo del detenido Arseny Garibyan, quien suele aportar información privilegiada para la ejecución de robos con grandes cuantías", sino que posee "vínculos evidentes" con uno de los últimos investigados, C. M. C. R., con los que se reunió la tarde del 23 de agosto de 2023, en un encuentro que para la Guardia Civil "tenía como fin apuntalar o conocer detalles finales expresamente indispensables sobre la víctimas del posterior robo a perpetrar".

Además, Antonio Tejado, como sobrino de María del Monte, aportaba la "suficiente garantía" a los autores, no sólo al ciudadano ruso -con quien "guarda una relación más estrecha"-, de que podrían estar seguros de la "calidad y exactitud" de la información.

El "móvil económico" del sobrino

La Guardia Civil considera que a lo largo de las pesquisas policiales practicadas se han acumulado "datos y/o indicios sobre la implicación de Antonio Tejado como informante de los hechos y autor intelectual", algo que, insisten, "difícilmente podría haber sido un ofrecimiento o conversación casual instada por el propio Arseny Garibyan, o dada sin intención o malicia por el propio Tejado, sino que ésta podría ser una idea aportada directamente" por el sobrino de la cantante.

Tejado "no sólo podría tener el móvil económico para la realización del hecho, habiéndose evidenciado a lo largo de las investigaciones que éste no posee ingresos lícitos y suele estar solicitando préstamos a familiares de forma continua, a pesar del elevado nivel de vida que parece poseer, sino que habría estado, al menos, tres años sin mantener contacto con María del Monte por algún tipo de conflicto familiar o similar", habiéndose retomado la relación "casualmente" sólo dos meses antes del asalto. Una relación que tras el robo se enfría sustancialmente, como refleja el tráfico de llamadas y las intervenciones telefónicas y las manifestaciones de las víctimas, algo que "resulta llamativo" para la Guardia Civil.

El atestado entregado en el juzgado vuelve a recordar los demás indicios recopilados del registro de llamadas, las conversaciones de whatsapp y los pinchazos telefónicos a Antonio Tejado y vuelve a explicar que cuando se presentó en el chalé de su tía en la mañana del 25 de agosto, tras el robo, a pesar de que ésta le había advertido de lo que había sucedido y le comentó que no se encontraban bien. Para los agentes, la adquisición del perro que regaló a su tía "podría responder a la necesidad de construir una coartada que pudiera justificar la insistencia por conocer la ubicación de su tía y de entablar comunicaciones constantes e intensas, no sólo con ésta, que podría ser normal, sino con Inmaculada Casal".

Usar a Tejado para avalar la información

La Guardia Civil aporta un detalle que no puede pasar desapercibido respecto al origen que la banda podía tener de la procedencia de la información y es que, según argumentan los investigadores, si el ruso y C. M. C. R. "son los dos nexos de unión de Antonio Tejado", ambos podrían haber "hecho valer el nombre de Antonio Tejado para convencer al resto de los miembros del grupo delictivo de que la información que poseían del domicilio y las víctimas era certera y fidedigna".

Esto explicaría, prosiguen los investigadores, que aparecieran dos fotografías o fotograma extraídos de internet de Antonio Tejado en el teléfono de uno de los investigados, algo que "llama poderosamente la atención" de los agentes. Los investigadores creen que este imputado "al conocer el nombre de la persona que aportaba directamente la información, quiso verificar quién era esta persona llamada Antonio Tejado, o bien, fue el tercero que ofrecía la información aportada por Antonio Tejado, el que tratando de convencerlo de que la información era muy privilegiada y fidedigna y así conseguir que éste quisiera realizar el ilícito, le mandó diferentes fotografías de aparición en televisión de Antonio Tejado", añade el informe policial, que no obstante concluye que fuese en la circunstancia en la que fuese, "es sumamente llamativo" que este imputado en los hechos buscara fotografías del sobrino de María del Monte en Google y la descargara a su terminal, "siempre en fechas anteriores a conocerse públicamente la posible implicación de éste en los hechos investigados".