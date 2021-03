El juez confirma que el alcalde no declarará en la causa contra el ex contable de Lipasam

Espadas no declarará en la causa contra el ex contable de Lipasam que se apoderó de más de un millón de euros. El juez de Instrucción número 14 de Sevilla, Manuel Centeno Campoy, ha rechazado la nueva petición realizada por la acusación particular que ejerce el grupo municipal de Vox para que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, comparezca en el juzgado para prestar declaración como testigo.

En una escueta providencia, a la que ha tenido acceso este periódico, el instructor da cuenta de la petición realizada por Vox y, en este sentido, resuelve que se esté "a lo acordado en providencia de fecha 17/06/2020, y ratificado por auto dictado por la Ilustrísima Audiencia Provincial, Sección Tercera". En ambas resoluciones, tanto el juez como la Audiencia rechazaron la comparecencia del regidor por "innecesaria".