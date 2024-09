La juez traslada a la Fiscalía, al TSJA y al CGPJ la campaña de difamación de un 'youtuber'

La juez de Primera Instancia número 3 de Sevilla ha trasladado a la Fiscalía, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la campaña de difamación contra ella del ultra que condenó por inventar que el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, es cocainómano. El 'youtuber' Raúl Alfonso Paredes, conocido como Un murciano encabronao, dijo que la demanda de Rubén Sánchez cayó en su juzgado de forma irregular tras dos archivos, y que la magistrada lo condenó sin pruebas y que Sánchez era "su amigo".

El propio secretario general de Facua ha informado en su cuenta de X sobre la actuación de la magistrada.

La magistrada Celia Belhadj-Ben Gómez ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que señala que a la vista de la "gravedad de las expresiones proferidas por quien fue condenado en autos", traslado los hechos a la Fiscalía, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Raúl Alfonso Paredes fue condenado a indemnizar al secretario de Facua con 30.000 euros por decir en las redes sociales que era adicto a la cocaína o que pagaba la droga gracias a las subvenciones que recibía su asociación. Como parte de esa condena por vulneración del derecho al honor y a la intimidad, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Sevilla le impuso la obligación de publicar el fallo en sus distintos canales de Youtube, iVoox, Facebook y Patreon, pero lo que ha hecho el streamer es aprovechar la coyuntura para cargar de nuevo contra Sánchez y contra la juez.

“Tiene un nombre muy peculiar”, llega a decir de ella en un extenso vídeo de más de media hora que publicó en su canal de Youtube el 24 de julio, aunque no se quedó ahí porque al día siguiente grabó otro en Patreon en el que también da fuerte a la magistrada. Tras preguntarse cuál es “la ascendencia de esta señora”, el condenado añade: “Como todo el mundo sabe que yo estoy en contra de la islamización de España, de la inmigración ilegal, de estas políticas globalistas y de esta invasión que tenemos en España, seguramente esta señora por su ideología, su sesgo y su ascendencia me tiene que tener cruzado no, lo siguiente”.

Paredes prosigue más adelante quejándose de que Sánchez “todos los años pone nueve, diez, quince demandas”, que “suele frecuentar” el Juzgado de Primera Instancia número 3 y que su titular “jueza suele sentenciar todo lo que demanda Rubén Sánchez”. “Fue a su juzgado de referencia y a su jueza de referencia. En España existe lawfare, pero siempre viene del mismo lado. Con este Gobierno era imposible que una demanda de este en ese juzgado la fuese a perder”, indica el youtuber, que también comenta que “el hermano de la juez vive muy cerca de la sede de Facua” y que “trabaja de procurador en el mismo juzgado de la hermana”.