El ‘youtuber’ que difamó a Rubén Sánchez acusa ahora a la magistrada que lo condenó

Raúl Alfonso Paredes, un youtuber conocido como Un murciano encabronao, no cierra la polémica de su conflicto con Rubén Sánchez, secretario general de Facua, a pesar de ser condenado a indemnizarlo con 30.000 euros por decir en las redes sociales que era “adicto a la cocaína” o que supuestamente pagaba la droga “gracias a las subvenciones” que recibía su asociación. Como parte de esa condena por vulneración del derecho al honor y a la intimidad, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Sevilla le impuso la obligación de publicar el fallo en sus distintos canales de Youtube, iVoox, Facebook y Patreon, pero lo que ha hecho el streamer es aprovechar la coyuntura para cargar de nuevo contra Sánchez y, para más inri, contra la magistrada, Celia Belhadj-Ben Gómez.

“Tiene un nombre muy peculiar”, llega a decir de ella en un extenso vídeo de más de media hora que publicó en su canal de Youtube el 24 de julio, aunque no se quedó ahí porque al día siguiente grabó otro en Patreon en el que también da fuerte a la magistrada. Tras preguntarse cuál es “la ascendencia de esta señora”, el condenado añade: “Como todo el mundo sabe que yo estoy en contra de la islamización de España, de la inmigración ilegal, de estas políticas globalistas y de esta invasión que tenemos en España, seguramente esta señora por su ideología, su sesgo y su ascendencia me tiene que tener cruzado no, lo siguiente”.

Paredes prosigue más adelante quejándose de que Sánchez “todos los años pone nueve, diez, quince demandas”, que “suele frecuentar” el Juzgado de Primera Instancia número 3 y que su titular “jueza suele sentenciar todo lo que demanda Rubén Sánchez”. “Fue a su juzgado de referencia y a su jueza de referencia. En España existe lawfare, pero siempre viene del mismo lado. Con este Gobierno era imposible que una demanda de este en ese juzgado la fuese a perder”, indica el youtuber, que también comenta que “el hermano de la jueza vive muy cerca de la sede de Facua” y que “trabaja de procurador en el mismo juzgado de la hermana”.

“Si tú miras sentencias antiguas de Celia Belhadj, suele admitir absolutamente todo”, insiste. “Y las costas procesales también, para la parte demandada. Por suerte pues fíjate, que trabaja con su hermano allí cerca y podrán almorzar allí juntos. Jopetas. Bueno, pues ya sabéis que soy condenado”, expone igualmente Paredes. “Por eso había que hacer el juicio en ese juzgado, porque era jugar en casa. Lawfare lo llaman”, afirma.

En el vídeo de Patreon, por su parte, cuenta que la demanda de Sánchez fue archivada por un primer juez que “vio aquello y dijo esto ni chicha ni limoná” y un segundo que “no observa ningún delito ni falta ni nada”. Eso es una “invención”, según el secretario general de Facua.

“No sabemos qué contactos ni qué buenos hilos movió”, desliza Paredes, de vuelta a su segundo vído. A continuación vincula a la magistrada con la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, que “colabora con ONG y entidades que no son judiciales ni juristas ni nada de esto”. “Entonces cuando le cae a ella, que ya ha hecho varias sentencias en favor de Rubén Sánchez dándole todo lo que reclama y condenando siempre a la otra parte al máximo de costas, entonces y sólo entonces se admite a trámite y me condena al máximo posible con el máximo de costas. Lo de siempre con su amigo Rubén”, asegura.

Paredes también declara que el demandante no quiso “ningún tipo de arreglo” en el acto de conciliación previo al juicio. “Ellos tenían claro que una vez que la jueza del 3 cogía esto, la jueza me iba a condenar al máximo. ¿Por qué tenían esa seguridad de esa sentencia?”, se pregunta.

Además, según Paredes, él “nunca” ha dicho “que el facuo sea un cocainómano”. “No lo he dicho en la vida, no hay ni una sola prueba documental”, resalta en el vídeo de Youtube, que acumula decenas de miles de visualizaciones. “Que es una interpretación que hace la jueza. Pues bueno. Se ve que los otros jueces no interpretaron lo mismo. Habrá que preguntar a los otros jueces por qué no interpretan lo mismo que esta maravillosa letrada, esta jueza tan reputada socialista. Tendremos que ver si efectivamente esta persona pues hace un trabajo, no sé, sin sesgo, porque claro, está vulnerando totalmente el artículo 14 de la Constitución”, protesta en el vídeo de Patreon.

A todo esto, lo primero de lo que se queja Paredes es de que deberá abonar más de 10.000 euros en costas, esto es, que pagará lo que el procedimiento judicial le ha costado a Sánchez. “Debe ser que las costas son más caras en Sevilla”, lamenta el condenado, que abre su intervención sosteniendo de cara a la cámara una taza con el lema ‘Otro día más aguantando gilipollas’.