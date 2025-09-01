Una casa palacio acogerá los futuros juzgados de Lora del Río tras una inversión de 6,7 millones

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Púbica, José Antonio Nieto, y el alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, han firmado este lunes un protocolo de colaboración entre ambas administraciones para dotar al municipio sevillano de una nueva sede judicial que duplicará el espacio actual y permitirá contar con espacio suficiente para futuros crecimientos. En virtud de ese acuerdo, el Consistorio adquirirá una casa palacio y un solar que cederá a la Junta, que a su vez se encargará de las obras. La inversión ascenderá a 6,7 millones de euros.

Lora del Río es cabeza de un partido judicial desde el que se da servicio a a los vecinos de Alcolea del Río, Brenes, La Campana, Cantillana, Peñaflor, La Puebla de los Infantes, Tocina, Villanueva del Río y Minas y Villaverde del Río. Actualmente cuenta con un tribunal de instancia formado por tres jueces. Es uno de los 70 partidos judiciales andaluces que desde el 1 de julio cuenta con esta nueva estructura instaurada por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

El acuerdo contempla que el Ayuntamiento adquirirá la Casa de los Leyva, un inmueble histórico en pleno casco urbano que será cedido a la Junta para su rehabilitación y adecuación como sede judicial, así como el solar anexo. Al margen de la inversión municipal, la Consejería destinará 6,7 millones para duplicar el espacio actual y garantizar fases posteriores de ampliación.

Actualmente, la sede judicial de Lora del Río se ubica en un edificio alquilado, en un local de un inmueble residencial en el número 3 de la avenida de la Campana. Son 1.434,06 metros cuadrados. Este espacio se acondicionó en 2007 como sede temporal, debido al mal estado del espacio originario, pero “no reúne las condiciones necesarias ni para los profesionales, ni para los ciudadanos”, según aseguró el consejero, que añadió que esta actuación pondrá fin a "una situación de provisionalidad". "Ofrecemos a los loreños la sede judicial que merecen”, apostilló.

El consejero también valoró el hecho de “recuperar patrimonio histórico para Lora, que de otra forma se hubiera perdido si no actúa ningún agente público”, a la vez que se combina con otro espacio moderno y funcional que se levantará en la parcela anexa a la casa de los Leyva. “Tendremos una primera fase que nos permitirá atender las necesidades actuales con el doble de espacio del que disponen ahora y una segunda e incluso tercera fase que nos permitirán crecer”, explicó Nieto.

La Consejería, en ese sentido, espera que en breve el municipio pueda contar con al menos un juez más. Nieto dio las gracias al alcalde y recordó que “ya como portavoz de la oposición pidió poner en marcha este proyecto". "Antepuso los intereses de los vecinos a cualquier otro. Esa es la forma de hacer política que entendemos en el Gobierno de Juanma Moreno, que se basa en la colaboración entre administraciones”, se felicitó.

Este proyecto se enmarca en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, que contempla actuaciones en los 85 partidos judiciales andaluces, de los que en 68 “es necesario construir una nueva sede, rehabilitarla o ampliarla”. En el caso de la provincia de Sevilla, de los 15 partidos judiciales, sólo el de Morón no requiere una actuación de gran envergadura. "Aun así, vamos a acometer obras de mejora de eficiencia energética para adaptar la sede a la normativa europea. No hay ningún partido judicial que pueda mantenerse tal y como lo hemos recibido”, señaló el consejero, quien destacó que la actuación más ambiciosa en la provincia es la Ciudad de la Justicia de Sevilla.

En el caso de Lora, Nieto explicó que ya se ha reforzado el personal con un tramitador adicional y la consolidación de dos efectivos, pero subrayó que “no tendría sentido mantener estos avances sin una nueva sede judicial que permita desplegar adecuadamente el modelo de tribunales de instancia”.

El Ayuntamiento tiene previsto poder cerrar la adquisición y cesión del inmueble en 2026, tras lo cual la Junta redactará el proyecto básico y de ejecución para proceder a las obras. “Queremos que Lora disponga de una sede judicial moderna, adaptada a la Ley de Eficiencia y con capacidad de crecimiento, al tiempo que recuperamos patrimonio histórico del municipio”, afirmó.

El alcalde, Antonio Enamorado, también agradeció la colaboración de la Consejería de Justicia y destacó que este protocolo "va a permitir que el Ayuntamiento ponga a disposición de la Junta una nueva casa para restaurar y que convertirá, con una inversión de más de seis millones de euros, este elemento patrimonial loreño en un nuevo juzgado de Lora del Río". "No sólo dará servicio y prestaciones a nuestra localidad, sino a toda la comarca de la Vega del Guadalquivir”, recalcó.